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Nakon što je priznao da je imao aferu sa glumicom Ketrin Tarner, Majkl Daglas je u svojim novim memoarima otkrio još jednu tajnu iz svog ljubavnog života.

U knjizi „One Helluva Ride“, 82-godišnji glumac prvi put otvoreno piše o vezi sa koleginicom Džin Triplhorn, koja se dogodila dok je još bio u braku sa svojom prvom suprugom Diandrom Laker.

Džin Trplhorn Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Zaljubio se na setu „Niskih strasti“

Iako se tokom snimanja erotskog trilera „Niske strasti“ iz 1992. godine nagađalo da između Daglasa i Šeron Stoun postoji nešto više od prijateljstva, glumac sada tvrdi da je zapravo bio u vezi sa Žan Tripelhorn, koja je u filmu igrala policijsku psihološkinju i partnerku njegovog lika.

„Istina je, jako sam se zaljubio u Žan, uprkos tome što je među nama bila gotovo 20 godina razlike“, napisao je Daglas.

Tripelhorn je tada imala 28 godina, dok je Daglas imao 47 i još uvek bio u braku sa Diandrom Laker.

Glumac priznaje da je bio toliko zaljubljen u koleginicu da je razmišljao o tome da zbog nje napusti suprugu.

„Kada je afera počela, Žan nije želela da ulazi u vezu sa oženjenim muškarcem, ali sam je ubedio da smo se Diandra i ja zvanično rastali“, naveo je.

Film Niske strasti Foto: TriStar Pictures / Everett / Profimedia

Brak je već bio u ozbiljnoj krizi

Daglas svoj brak sa Laker opisuje kao turbulentan, obeležen čestim razdvajanjima. Prema njegovim rečima, njih dvoje su u to vreme već živeli odvojeno i oboje su se viđali sa drugim ljudima. Iako su pokušavali da ostanu zajedno zbog tada 13-godišnjeg sina Kamerona, oboje su, kako tvrdi glumac, znali da se njihov brak bliži kraju. Ipak, Daglas je na kraju zaključio da ne bi bilo dobro da posle 15 godina braka odmah započne novu ozbiljnu vezu.

„Naša veza trajala je tokom snimanja, a nakon toga smo krenuli svako svojim putem“, napisao je. „Ali uvek ću je pamtiti kao sjajnu glumicu i zaista fantastičnu ženu.“

Daglas i Laker razveli su se tri godine nakon premijere „Niskih strasti“. Glumac se 2000. godine oženio Ketrin Zita-Džouns, sa kojom ima sina Dilana i ćerku Keris.

Tripelhorn se iste godine udala za glumca Lelanda Orsera, a dve godine kasnije dobili su sina Augusta.

Priznao i aferu sa Ketrin Tarner

Daglas je u knjizi „One Helluva Ride“ potvrdio i da je imao aferu sa Ketrin Tarner tokom snimanja filma „Lov na zeleni dijamant“ 1984. godine.

I tada je bio u braku sa Laker, dok je Tarner bila u vezi sa svojim budućim suprugom, preduzetnikom Džejem Vajsom.

Glasine o njihovoj romansi bile su toliko intenzivne da je Laker doputovala na set u Meksiko kako bi se suočila sa Tarner.

Glumica je godinama tvrdila da do afere nije došlo, ali Daglas sada u memoarima piše da su on i Tarner već na početku snimanja osetili snažnu međusobnu privlačnost.

„Ketrin je bila pametna, duhovita i seksi, sa onim dubokim, promuklim glasom koji joj je postao zaštitni znak. Odmah mi se dopala, a privlačnost je bila obostrana“, prisetio se glumac.

„Zaljubili smo se i započeli vezu“

Daglas tvrdi da mu je porodični život u tom periodu bio u potpunom rasulu.

„I Diandra i ja imali smo vanbračne afere. Istina je da smo se Ketrin i ja tokom snimanja ‘Lova na zeleni dijamant’ zaljubili i započeli vezu“, napisao je.

Glumac tvrdi da nije bila reč samo o prolaznoj avanturi, već o romansi koja se razvila tokom njihovog zajedničkog rada.

„Kao i svaki drugi muškarac na svetu u to vreme, bio sam potpuno opčinjen njome“, priznao je.

Aferu su, prema njegovim rečima, skrivali od ostatka filmske ekipe, uključujući Denija DeVita i reditelja Roberta Zemekisa.

„Nakon napornog dana snimanja u džungli, otišli bismo na večeru ili sa ekipom na piće, a ja bih se kasnije, kada bi svi zaspali, ušunjao u njenu hotelsku sobu“, otkrio je Daglas.

Foto: Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia

Sve se završilo kada se pojavila njegova supruga

Njihovoj vezi došao je kraj kada se Laker pojavila na setu zajedno sa njihovim tada četvorogodišnjim sinom Kameronom.

Daglas i Tarner su, međutim, nastavili profesionalnu saradnju. Godine 1985. snimili su nastavak „Dragulj sa Nila“, a 1989. godine crnu komediju „Rat ruža“.

Daglas piše da su on i Tarner nakon afere sklopili svojevrsni „džentlmenski sporazum“ prema kojem će u javnosti poricati vezu kako bi zaštitili njegovu suprugu i sina.

„Zvanična priča glasila je da među nama postoji neverovatna hemija. Priznali smo da smo oboje, kako je Ketrin rekla, ‘grozni zavodnici’ i da smo bili u iskušenju, ali da se nikada ništa nije dogodilo“, napisao je.

Ketrin Tarner sada kaže: „Kakva drama posle 40 godina!“

Tarner je godinama govorila da je između njih postojala privlačnost, ali je insistirala na tome da ona nikada nije prerasla u aferu.

„Hemija je postojala i oboje smo bili grozni zavodnici. Bili smo u džungli i osećala sam se veoma romantično uz njega. Sve je vodilo ka tome. A onda sam jednog dana došla na set i tamo je odjednom bila njegova žena. Sela je pored njega i to je bio kraj. Ne petljaš se sa tuđim mužem“, ispričala je svojevremeno glumica.

Međutim, nakon što je Daglas sada javno priznao šta se između njih dogodilo, Tarner nije delovala naročito uznemireno.

„Bože moj, kakva drama oko nečega što se dogodilo pre 40 godina! Volim Majkla i radujem se čitanju knjige“, poručila je glumica.