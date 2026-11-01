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Australijska glumica Rubi Rouz imala je samo 15 godina kada je pokušala da pomogne teško povređenom četvorogodišnjem dečaku, ne sluteći da će posle njegove smrti i sama postati predmet policijskog ispitivanja i okrutnih optužbi vršnjaka. O događaju koji je ostavio dubok trag u njenom životu govorila je u podkastu "Off the Vine", koji vodi Kejtlin Bristou.

Prema njenim rečima, sve se dogodilo tokom druženja sa majkom i porodičnim prijateljima u jednoj kući. Izašla je u dvorište sa prijateljicom, a onda je pored tobogana primetila nešto za šta je u prvi mah pomislila da je lutka.

Kada su prišle, shvatile su da je pred njima povređeno dete.

Rubi Rouz Foto: lev radin / Alamy / Profimedia

Mislila je da mu je spasila život

- Prijateljica i ja smo se pogledale i počele da hodamo prema tome. Kada smo se dovoljno približile, shvatile smo da je reč o pravom čoveku. Krv mu je izlazila iz uha, nosa i usta. Bilo je veoma traumatično, ispričala je glumica.

Rouz je, kako kaže, potrčala prema dečaku, podigla ga i odnela u kuću kako bi potražila pomoć odraslih. Kada je stigla hitna pomoć, dete je još disalo, zbog čega je verovala da je uspela da mu spase život.

Međutim, dečak je prevezen u bolnicu i priključen na aparate za održavanje života, a potom je preminuo. Dok je govorila o njegovom stanju, glumica je zastala usred rečenice.

- Pozvali su me i rekli da verovatno neće biti dobro, da ga održavaju na aparatima i da situacija ne izgleda dobro. Samo sam poslala ljubav njegovoj porodici, rekla je.

Umesto olakšanja kojem se nadala, usledili su tuga, policijsko ispitivanje i optužbe sa kojima petnaestogodišnjakinja nije znala kako da se izbori.

Rubi Rouz Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Policija je došla u školu, a vršnjaci su je nazivali ubicom

Već narednog dana, prema njenom svedočenju, policija je došla u školu koju je pohađala kako bi je ispitala o okolnostima dečakove smrti. Ubrzo su počele i optužbe među vršnjacima, a pokušaj da pomogne detetu pretvorio se u povod za nasilje nad njom.

- Ljudi su govorili: 'Ubico beba!' Potpuno sam se slomila, prisetila se.

Glumica je ispričala da je dečakov stariji brat prisustvovao nesreći, ali da u početku nije mogao da se seti događaja, što je opisala kao "disocijativnu amneziju". Prema njenim rečima, kada mu se sećanje vratilo, policiji je objasnio šta se dogodilo i potvrdio da je u pitanju bila tragična nesreća.

- Vratio se policiji i, hvala Bogu, rekao im šta se dogodilo. Ionako nisu mislili da sam to učinila, ali ne završi se uvek tako, rekla je Rouz.

Kako je navela, oslobođena je svake sumnje, ali to nije izbrisalo posledice optužbi. U školi se već osećala izdvojeno, a dodatno ju je pogodilo što nije mogla da prisustvuje dečakovoj sahrani.

Rubi Rouz Foto: Profimedia

- Setio se svega i bila sam oslobođena sumnje, ali njegova majka i dalje nije želela da budem na sahrani. Tako su svi otišli, osim mene, ispričala je.

U istom razgovoru osvrnula se i na težak odnos sa pokojnim ocem, kao i na povredu kičme koju je zadobila tokom rada na seriji "Batwoman", u kojoj je igrala naslovnu junakinju od 2019. do 2020. godine.

Rubi Rouz međunarodnu prepoznatljivost stekla je u seriji "Orange Is the New Black", a potom je igrala u filmovima "John Wick: Chapter 2", "The Meg", "Resident Evil: The Final Chapter" i "XXX: Return of Xander Cage". Posle života i rada u Holivudu vratila se u Australiju, gde danas živi u ruralnom delu Viktorije.

(Kurir.rs/Story.hr)

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