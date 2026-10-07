Slušaj vest

Majkl Daglas imao je nekoliko telefonskih poziva koje je morao da obavi kada mu je Ketrin Zita-Džouns jasno stavila do znanja da ne želi da ga deli ni sa kim.

U svojim novim memoarima „One Helluva Ride“, 82-godišnji glumac prisetio se početka veze sa 57-godišnjom Ketrin i otkrio da glumica nije želela da bude samo još jedna žena u njegovom životu. Ako je želeo da bude sa njom, morala je da bude jedina.

„Rekla mi je da razume da sam slobodan muškarac koji je izašao iz dugog braka, ali da će ona biti monogamna. Rekla je: ’Ne zanima me da izlazim sa tobom ako se viđaš i sa drugim ženama. Možeš ili da nastaviš sa njima ili da prekineš i budeš sa mnom’“, piše Daglas.

Daglasov odgovor bio je prilično jednostavan, mada mu je bilo potrebno nekoliko minuta da ga sprovede u delo – tačnije, pet telefonskih poziva.

Foto: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Rekao sam joj: ’Sačekaj ovde, moram da obavim pet kratkih poziva.’ A ona je pitala: ’Pet? Moraš da obaviš pet poziva?’“, prisetio se glumac.

U tom trenutku Daglas je još bio sveže razveden od prve supruge Dijandre Daglas, od koje se razdvojio 1995. godine. Istovremeno se viđao sa još pet žena, ali je, kako kaže, smatrao da je takav odnos sasvim jasan i korektan.

„Neposredno nakon braka viđao sam se sa još pet žena. One su znale da sam se nedavno razdvojio i da sam u procesu razvoda. Pobrinio sam se da sve žive u različitim gradovima, što mi je delovalo kao način da budem ne-monogaman, a da ipak budem obziran“, napisao je.

Nijedna nije tražila ozbiljnu vezu

Daglas tvrdi da nijedna od tih žena nije od njega tražila ozbiljniju obavezu, niti ga je pitala da li se viđa sa još nekim.

„Nijedna nije tražila obavezivanje, niti je pitala šta još radim. Siguran sam da su se i one viđale sa drugim ljudima“, naveo je.

Međutim, kada je Ketrin jasno iznela svoje uslove, Daglas je znao šta želi.

„Tog dana sam pozvao svaku od njih i rekao da sam upoznao nekoga i da više neću moći da nastavim da se viđam sa njima. Sve su to dobro prihvatile“, napisao je.

I tako je, praktično preko noći, pet veza bilo završeno, a Daglas se potpuno posvetio Ketrin Zita-Džouns.

1/12 Vidi galeriju Glumci su se sreli 1998. godine, a Majkl Daglas joj je već tokom prve večeri saopštio da će jednog dana postati otac njene dece. Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Pre Ketrin bio je u vezama sa poznatim glumicama

Memoari „One Helluva Ride“ ne zaobilaze ni romantične epizode koje su prethodile njegovom životu sa Ketrin.

Daglas otvoreno piše o svojim ranijim aferama, uključujući i romantične odnose sa koleginicom iz filma „Lov na zeleni dijamant“ Ketrin Tarner, kao i sa Džin Triplhorn, partnerkom iz filma „Niske strasti“.

Ipak, kada je upoznao Ketrin Zita-Džouns, već je bio potpuno očaran njome.

Prvi put ju je video na ranijoj projekciji njenog filma „Maska Zoroa“ iz 1998. godine. Nekoliko nedelja kasnije slučajno su se sreli na Američkom filmskom festivalu u Dovilu u Francuskoj, gde je Daglas promovisao film „Savršeno ubistvo“.

Zamolio je svog portparola da organizuje susret uz piće, a vrlo brzo shvatio je da ga je privuklo mnogo više od njene lepote.

„Bila je pametna, duhovita, jednostavna i, da, neverovatno lepa. Delovala je veoma samouvereno i sigurno u sebe“, prisetio se Daglas.

1/5 Vidi galeriju Ketrin Zita Džouns i Majkl Daglas Foto: zixia / Alamy / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Urman Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pijan joj obećao da će biti otac njene dece

Nakon večere sa Ketrin, njenim partnerom iz „Maske Zoroa“ Antonijem Banderasom i njegovom tadašnjom suprugom Melani Grifit, Daglas je bio još više očaran njome.

Postojao je samo jedan problem – priznaje da je do kraja večeri bio potpuno pijan.

Dok je Ketrin ispraćao do lifta hotela kako bi joj poželeo laku noć, izgovorio je rečenicu koja će kasnije postati jedna od njegovih najpoznatijih ljubavnih izjava: „Biću otac tvoje dece.“

„To nije bila jeftina fora za muvanje. To je bila istina“, napisao je Daglas.

Par se venčao 1999. godine i dobio dvoje dece – sina Dilana (26) i ćerku Keri (23).

Daglas ima i sina Kamerona (47) iz braka sa Dijandrom, koja danas ima 70 godina. Gotovo 26 godina kasnije, ljubav Majkla Daglasa i Ketrin Zita-Džouns, čini se, postala je još snažnija.

„U jednom trenutku, posle toliko vremena, postoji nešto što je teško objasniti. To prevazilazi privlačnost prema nekome. To je jednostavno neka nepoznata, duboka povezanost bliskosti i... uzajamnog poštovanja“, rekao je Daglas.