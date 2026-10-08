Bez kraljevskih titula u školskim klupama za naslednike princa Vilijama i Kejt: Evo kako u školi zovu Džordža, Šarlot i Luija
- Princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis u školi koriste prezime Vels, izvedeno iz titule njihovih roditelja Vilijama i Kejt.
- Istu praksu ranije su sledili i Vilijam i Hari, koji su u školskom okruženju bili poznati kao Vels dok je njihov otac bio princ od Velsa.
Princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis od rođenja nose titule koje ih izdvajaju od većine njihovih vršnjaka. Ipak, u školskim klupama kraljevsko poreklo ne ističu na isti način: tamo ih ne oslovljavaju titulama, već imenima koja zvuče mnogo uobičajenije - Džordž Vels, Šarlot Vels i Luis Vels.
Prezime Vels preuzeli su iz titula svojih roditelja, princa Vilijama i princeze Kejt, koji nose titule princa i princeze od Velsa. Reč je o dugogodišnjoj praksi u britanskoj kraljevskoj porodici, piše magazin „Hello“.
Od prezimena Kembridž do prezimena Vels
Školska imena Džordža, Šarlot i Luisa menjala su se zajedno sa titulama njihovih roditelja. Dok su Vilijam i Kejt bili vojvoda i vojvotkinja od Kembridža, njihova deca u školi su koristila prezime Kembridž.
Promena je usledila nakon smrti kraljice Elizabete Druge, u septembru 2022. godine. Čarls je postao kralj, a Vilijam je dobio titulu princa od Velsa. Njihova deca postala su princ Džordž od Velsa, princeza Šarlot od Velsa i princ Luis od Velsa, pa su prezime Vels počela da koriste i u situacijama kada im je ono potrebno.
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Članovi kraljevske porodice koji nose titule ne koriste prezime uvek na isti način kao ostali građani. Kada ga okolnosti zahtevaju na primer, u školi mogu da uzmu prezime prema teritorijalnoj tituli svojih roditelja.
Vilijam i Hari takođe su bili Vels
Istu praksu sledili su i princ Vilijam i njegov mlađi brat Hari. Dok je njihov otac Čarls bio princ od Velsa, u školskom okruženju bili su poznati kao Vilijam Vels i Hari Vels.
Sličan primer su princeze Beatris i Judžini, ćerke nekadašnjeg vojvode od Jorka. I one su koristile prezime Jork, izvedeno iz titule svog oca.
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Džordž krenuo očevim stopama
Nova školska godina donela je veliku promenu za najstarijeg sina Vilijama i Kejt. Džordž je u septembru krenuo u prestižni koledž Iton, školu koju je pohađao i njegov otac. Šarlot i Luis i dalje idu u školu Lambbruk u Berkširu.
Džordž Vels nije jedino ime kojim su ga zvali tokom školovanja. Dok je pohađao školu Tomas u Batterseaju, britanski mediji pisali su da su mu školski drugovi dali nadimak „P. Dž.“, prema početnim slovima njegove titule - princ Džordž. Nadimak je navodno prerastao u „P. Dž. Tips“, po poznatom britanskom brendu čaja, a zatim se sveo na „Tips“.
I ostali članovi porodice imaju svoje nadimke. Kejt je jednom prilikom Šarlot nazvala „Loti“, dok se uz Vilijama vezuje nadimak „Minjonet“.Džordž i Šarlot navodno su najmlađeg brata od milošte zvali „Lu Lu“.
Princ Džordž bi, prema sadašnjem redu nasleđivanja, jednog dana mogao da postane kralj. U školi, međutim, kraljevske titule ostaju po strani.
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