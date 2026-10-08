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Princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis od rođenja nose titule koje ih izdvajaju od većine njihovih vršnjaka. Ipak, u školskim klupama kraljevsko poreklo ne ističu na isti način: tamo ih ne oslovljavaju titulama, već imenima koja zvuče mnogo uobičajenije - Džordž Vels, Šarlot Vels i Luis Vels.

Prezime Vels preuzeli su iz titula svojih roditelja, princa Vilijama i princeze Kejt, koji nose titule princa i princeze od Velsa. Reč je o dugogodišnjoj praksi u britanskoj kraljevskoj porodici, piše magazin „Hello“.

Kejt Midlton i princ Vilijam i deca: princ Džordž, princeza Šarlot, princ Luis Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Od prezimena Kembridž do prezimena Vels

Školska imena Džordža, Šarlot i Luisa menjala su se zajedno sa titulama njihovih roditelja. Dok su Vilijam i Kejt bili vojvoda i vojvotkinja od Kembridža, njihova deca u školi su koristila prezime Kembridž.

Promena je usledila nakon smrti kraljice Elizabete Druge, u septembru 2022. godine. Čarls je postao kralj, a Vilijam je dobio titulu princa od Velsa. Njihova deca postala su princ Džordž od Velsa, princeza Šarlot od Velsa i princ Luis od Velsa, pa su prezime Vels počela da koriste i u situacijama kada im je ono potrebno.

Pogledajte u galeriji fotografije iz porodičnog albuma kraljevskog para:

1/10 Vidi galeriju Fotografije Kejt Midlton nakon otkrića da ima rak Foto: Will Warr/Kensington Palace / PA Images / Profimedia, Danny Lawson/WPA Pool/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Članovi kraljevske porodice koji nose titule ne koriste prezime uvek na isti način kao ostali građani. Kada ga okolnosti zahtevaju na primer, u školi mogu da uzmu prezime prema teritorijalnoj tituli svojih roditelja.

Vilijam i Hari takođe su bili Vels

Istu praksu sledili su i princ Vilijam i njegov mlađi brat Hari. Dok je njihov otac Čarls bio princ od Velsa, u školskom okruženju bili su poznati kao Vilijam Vels i Hari Vels.

Sličan primer su princeze Beatris i Judžini, ćerke nekadašnjeg vojvode od Jorka. I one su koristile prezime Jork, izvedeno iz titule svog oca.

Pogledajte u galeriji poseldnje pojavljivanje porodice zajedno:

1/7 Vidi galeriju Kraljevska porodica -Kejt Midlton, princ Vilijam i deca Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, Aaron Chown/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džordž krenuo očevim stopama

Nova školska godina donela je veliku promenu za najstarijeg sina Vilijama i Kejt. Džordž je u septembru krenuo u prestižni koledž Iton, školu koju je pohađao i njegov otac. Šarlot i Luis i dalje idu u školu Lambbruk u Berkširu.

Džordž Vels nije jedino ime kojim su ga zvali tokom školovanja. Dok je pohađao školu Tomas u Batterseaju, britanski mediji pisali su da su mu školski drugovi dali nadimak „P. Dž.“, prema početnim slovima njegove titule - princ Džordž. Nadimak je navodno prerastao u „P. Dž. Tips“, po poznatom britanskom brendu čaja, a zatim se sveo na „Tips“.

Britanska kraljevska porodica na uskršnjoj službi 2026 Foto: Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

I ostali članovi porodice imaju svoje nadimke. Kejt je jednom prilikom Šarlot nazvala „Loti“, dok se uz Vilijama vezuje nadimak „Minjonet“.Džordž i Šarlot navodno su najmlađeg brata od milošte zvali „Lu Lu“.

Princ Džordž bi, prema sadašnjem redu nasleđivanja, jednog dana mogao da postane kralj. U školi, međutim, kraljevske titule ostaju po strani.

Video: Kejt Midlton pre udaje za princa Vilijama