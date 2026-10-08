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Britni Spirs provela je dan sa sinovima u zabavnom parku "Dollywood", koji je 1986. godine osnovala legendarna kantri pevačica Doli Parton. Fotografije i snimke porodičnog izleta podelila je na Instagramu, a priznala je da donedavno nije ni znala da park postoji. Sudeći prema njenoj objavi, tamo se odlično zabavila.

"Vau, vau!!! Nisam ni znala da ovo mesto postoji, neverovatno je fora i uzbudljivo… ali je užasno vruće, a suknja mi je prevelika… porodični izleti!!! Dolivud je apsolutno presladak!" napisala je 44-godišnja pevačica.

Uz objavu je podelila fotografiju na kojoj pozira sa sinovima, 21-godišnjim Šonom Prestonom i 20-godišnjim Džejdenom Džejmsom Federlajnom, ispred ulaza u park. Objavila je i nekoliko snimaka sa vožnji na kojima su uživali.

Nedavno je sinovima čestitala rođendane

Britni je u septembru obeležila rođendane svojih sinova, koji su rođeni u razmaku od samo dva dana. Tom prilikom objavila je njihove fotografije iz detinjstva i posvetila im emotivne poruke. Mlađem Džejdenu napisala je da se nada kako će mu biti "najbolja mama na svetu", dok se sa starijim Prestonom malo našalila: "Molim te, prestani toliko da vežbaš jer me tvoji mišići već plaše… šalim se!".

Odnos sa sinovima godinama je bio narušen

Britnin odnos sa sinovima poslednjih godina bio je prilično komplikovan. Nakon razvoda od Kevina Federlajna, sa kojim je dobila Šona Prestona i Džejdena Džejmsa, pevačica je prolazila kroz težak period, a sa decom se s vremenom udaljila. Sinovi su se 2023. godine sa ocem preselili na Havaje, a Britni je otvoreno govorila o tome koliko joj teško pada što nisu bliski kao nekada.

Ipak, poslednjih godina počeli su ponovo da grade odnos. Posebno se zbližila sa mlađim Džejdenom, sa kojim je ponovo počela da se viđa, a zajedničke fotografije i objave na društvenim mrežama pokazale su da su napravili korake ka pomirenju.

Zabavni park koji je osnovala Doli Parton

Dolivud je poznati zabavni park u američkoj saveznoj državi Tenesi, koji je 1986. godine otvorila kantri legenda Doli Parton. Park je zamišljen kao mesto na kojem će porodice moći zajedno da provode vreme, uživaju u muzici i zabavi, ali i kao način otvaranja novih radnih mesta za lokalno stanovništvo.

Prostire se na oko 66 hektara i ima više od 50 atrakcija, među kojima su veliki tobogani smrti Big Bear Mountain i Wild Eagle. U sklopu kompleksa nalaze se i vodeni park, smeštajni objekti, kao i prostori za muzičke i zabavne predstave. Dolivud je tokom godina osvojio brojne nagrade, a Tripadvisor ga je više puta proglasio najboljim zabavnim parkom. Govoreći o svojoj ideji, Doli Parton je jednom prilikom objasnila šta joj je bilo najvažnije.

"Sanjala sam o mestu upravo ovde u planinama Smoki gde bi moja porodica mogla da nastupa, gde bismo mogli da obezbedimo stalan posao dobrim ljudima iz naše zajednice i gde bi porodice mogle da dolaze, smeju se, igraju, zabavljaju i zajedno stvaraju uspomene", rekla je.

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