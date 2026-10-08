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Princ Hari otkrio je da često gleda stari portret svoje pokojne majke, princeze Dajane, i pita se šta bi ona mislila o njegovom životu danas. Vojvoda od Saseksa govorio je o tome u novoj epizodi „MasterClassa“, posvećenoj suočavanju sa tugom, tokom razgovora sa neuronaučnicom dr Meri-Frensis O'Konor.

„Mogu zapravo da ostvarim kontakt očima sa njom, a u njenom osmehu postoji nešto nestašno... Jednostavno osećam veoma snažnu povezanost sa njom“, rekao je Hari.

princ Hari Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Portret koji mu daje osećaj bliskosti sa majkom

Portret princeze Dajane koji Hari često posmatra napravio je francuski fotograf Patrik Demaršelije, a objavljen je u specijalnom izdanju magazina „Harper's Bazaar“ iz decembra 1995. godine.

„Uhvatim sebe kako je gledam i pitam se: 'Šta ona misli o onome što sada radim?'“, rekao je Hari.

Autor memoara „Rezerva“, koji danas ima 42 godine, otkrio je i da ponekad posmatra fotografiju kako bi video da li se njen izraz lica promenio.

„Gledam fotografiju da vidim da li se izraz njenog lica menja, ali nikada se ne menja“, rekao je kroz osmeh.

Hari je imao samo 12 godina kada je Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu u avgustu 1997. godine. Imala je 36 godina.

1/6 Vidi galeriju Princ Vilijam, princ Hari i princeza Dajana Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Godinama nije mogao da se suoči sa fotografijama

Princ Hari prisetio se i koliko mu je bilo teško da gleda fotografije svoje majke neposredno nakon njene smrti.

„Iako sam imao njene fotografije u svojoj sobi u školi, jasno se sećam da nisam razmišljao o majci, jer razmišljanje o nečemu tako tužnom nikada nije moglo da je vrati“, objasnio je.

Kako je ranije govorio, godinama nakon Dajanine smrti bio je emocionalno utrnut. Čak je osećao krivicu zbog same pomisli da bi ponovo mogao da bude srećan.

„Osećao sam da moram da budem tužan i da moram da budem emocionalno utrnut kako bih joj dokazao da mi nedostaje“, rekao je Hari.

Ipak, vremenom je shvatio da njegova majka verovatno ne bi želela da ostatak života provede u tuzi. Hari je rekao da je spoznaja da bi Dajana želela da bude srećan predstavljala veliki preokret u njegovom životu.

„To me je oslobodilo i dalo mi potpuno drugačiji pogled na život“, rekao je.

Danas, kako je otkrio, o majci razmišlja gotovo svakog dana.

„Mislim na nju praktično svake večeri i većinu jutara“, rekao je Hari, dodajući da joj se u teškim trenucima na neki način obraća za pomoć.

„Mnogo toga se dogodilo u mom životu tokom poslednjih šest godina i ona se pojavila u trenucima kada ima potpunog smisla što se pojavila baš tada“, ispričao je.

„Ponekad me to čak nasmeje naglas, jer pomislim: ovo nije slučajnost. Ne postoji nijedna verzija ovoga u kojoj je to bilo šta drugo osim – ti.“

"Hari je dodao da prisustvo svoje majke oseća kao „energiju“, ali i kroz vizuelne znakove.

„Osećam to kao energiju. A tu je i vizuelni deo. To je znak. I veoma je povezano sa njom“, rekao je.

Princ Hari Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Vojska bila „savršena distrakcija“ od tuge

Tokom razgovora Hari se osvrnuo i na period kada je sa 20 godina pristupio vojsci. Kako je rekao, vojna karijera bila je „savršena distrakcija“ od suočavanja sa Dajaninom smrću.

„Petnaest, dvadeset godina, kada bi me pitali: 'Da li si dobro?', moj odgovor je bio: 'Dobro sam'“, prisetio se.

„Bila je to utrnulost, emocionalno zatvaranje. A da toga nisam ni bio svestan, adrenalin me je gurao i pokretao.“

Hari je naglasio i da njegov posttraumatski stres, kako ga on doživljava, nije bio direktno povezan sa njegovom vojnom službom u Avganistanu.

„Moj posttraumatski stres nije bio vezan za moj boravak u vojsci u Avganistanu. To iskustvo je, međutim, delovalo kao okidač za druge traume koje su već bile pohranjene u meni“, objasnio je.

„Osećao sam prisustvo mame više nego ikada“

Hari je o majčinom uticaju govorio i ranije. Tokom promocije svojih memoara „Rezerva“ 2023. godine rekao je da bi Dajana bila tužna zbog njegovog narušenog odnosa sa bratom, princom Vilijamom.

„Mislim da bi ona na sve gledala dugoročno i znala da postoje određene stvari kroz koje moramo da prođemo kako bismo mogli da izlečimo naš odnos“, rekao je tada u razgovoru za emisiju „Good Morning America“.

Princ Hari je takođe otkrio da je tokom poslednjih godina osećao majčino prisustvo snažnije nego ranije.

„Osećao sam prisustvo svoje mame više tokom poslednje dve godine nego što sam ga osećao tokom prethodnih 30“, rekao je.