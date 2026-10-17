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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je organizovala tajni sastanak u Esterinoj kući Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 93. epizode

Sultanija Ajše suočava se s posledicama svojih postupaka nakon što je Murat saznao da je pokušala da ukloni princezu Fariju iz palate. Iako je sultan na nagovor svoje majke odlučio da je ne protera, ne želi da joj oprosti izdaju, pa Ajše ostaje bez njegove naklonosti. Očajna zbog mogućnosti da izgubi sina i mesto koje je imala na dvoru, pokušava da pronađe način da popravi svoj položaj. U međuvremenu, Kosem nastavlja da traga za vođama spahijske pobune, odlučna da kazni sve koji ugrožavaju njenu porodicu i državu.

Muratovi ljudi uspevaju da pronađu pobunjenike, i svi su kažnjeni, a sultan naređuje da se pronađeni kovčezi vrate Ester, čiji je konak bio meta napada. Ipak, opasnost nije prošla. Dok se u prestonici razotkrivaju veze između pobunjenika i stranih sila, princ Ištvan kuje sopstvene planove. Nakon što sazna gde se nalazi majka princeze Farije, naređuje da se ona zarobi, ne bi li preko nje primorao princezu da ispuni njegove zahteve.

Murat i Farija su sve bliži Foto: Promo

Dok Farja podučava mačevanju sultaniju Atike, Murat dobija uvredljivo pismo od Ištvana, koji otvoreno dovodi u pitanje njegov autoritet. Besan zbog provokacije, sultan odlučuje da povede vojsku u pohod na Mađarsku i lično se obračuna s protivnikom. Kosem za to saznaje na tajnom sastanku sa pašama, koji je sazvala u kući svoje saradnice Ester i sumnja da je Ištvanovo pismo deo zamke čiji je cilj da Murata udalji od prestonice i oslabi državu. Pokušava da ga ubedi da bude oprezan, ali sultan je već doneo odluku.

Kasim saznaje da je Bajazit uspeo da izdjestvuje da njegova marka dođe u palatu. U međuvrmenu, Farija je ucenjena životom svoje majke. Princeza se tako suočava s najtežim izborom: da li da izda čoveka koji joj je spasao život ili da rizikuje da zauvek izgubi majku? Iako ne želi da se okrene protiv Murata, pritisak koji trpi sve je veći. Hoće li uspeti da pronađe izlaz iz ove opasne situacije pre nego što Ištvan sprovede svoj plan?

Farija obučava Atike mačevanju Foto: Promo

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