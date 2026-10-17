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Na suđenju glumcu Raselu Brendu, koje se nastavilo u četvrtak, jedna od navodnih žrtava, koja ga je optužila za silovanje, izjavila je da se uoči napada preobratio iz "prijateljski nastrojenog" muškarca u nekoga ko je ličio na "čudovište".

Brend se suočava sa sedam tačaka optužnice - tri za silovanje, tri za seksualni napad i jednom za bludne radnje. Optužbe protiv njega iznelo je šest žena, a odnose se na period između 1999. i 2009. godine. Komičar poriče sve optužbe.

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"Bio je jednostavno mračan i arogantan, kao da izvodi neku predstavu. Bio je zastrašujuć, zahtevan", izjavila je svedokinja na Southwark Crown Court-u, višem krivičnom sudu. Ispričala je kako je upoznala Brenda pre nego što se proslavio, kada je prisustvovala konferenciji Laburističke stranke u Bornmutu 1999. godine. Tvrdi da ju je glumac posle silovao, nakon čega se osećala "prljavo" i strahovala je da bi mogla da bude trudna.

Imala je noćne more nakon incidenta

Žrtva, koja je, kao i ostale, anonimna, tvrdi da ju je Brend pre navodnog silovanja naterao da ga fotografiše bez majice. Fotografije su prikazane poroti. Osim toga, pušteni su i snimci policijskog intervjua sa ženom, snimljeni 2023. godine, kad je prijavila navodno krivično delo.

Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Opisujući detalje incidenta, žena je rekla da su ona i Brend otišli u hotelsku sobu, a ona je prvo mislila da je glumac homoseksualac. Tokom upoznavanja, kaže, nije osetila da je "pokušavao nešto s njom". Međutim, kad je otišla u kupatilo i iz njega izašla, videla je glumca u gaćama, što ju je šokiralo. Prema njenim rečima, Brend joj je u tom trenutku rekao: "Nemoj da se brineš, takav sam", a zatim joj je tražio da ga fotografiše u tom izdanju.

Na snimcima se moglo čuti kako je policajcu rekla: "Prijavljujem da me Rasel Brend silovao. Ovo što ću sada reći... tada sam se pitala da li je to bilo silovanje, jer je sve delovalo tako normalno. Zapravo... silovao me - znam da se to dogodilo. Sećam se da me često dodirivao po grudima dok me ljubio po vratu."

Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Govoreći o incidentu, dodala je: "Osećala sam se ugroženo, a bio je i polugo. U tom trenutku nisam mislila da su mu namere dobre. Bio je u centru pažnje, kao da se vratio na scenu - nije to bila ista osoba s kojom sam razgovarala. Odjednom se promenio iz onog teatralnog, prijateljski nastrojenog i ženstvenog u nekoga nalik čudovištu."

Prisetila se i da je Rasel hodao po sobi poput "noja". "Nisam se smejala, samo se sećam kako je skakutao gore-dole i ponašao se blesavo", ispričala je i napomenula da je plakala nakon što je Brend napustio sobu. "Osećala sam se glupo. U tom trenutku bila sam, jednostavno, šokirana", rekla je žena, koja je tokom policijskog ispitivanja plakala dok je govorila da se "dogodilo nešto prljavo".

Foto: Instagram/russellbrand

Rekla je kako je smatrala da je incident bio njena krivica, te da je nakon njega imala "noćne more" zbog mogućnosti da je trudna. Ispričala je i kako nije prijavila incident odmah jer se brinula da će to uticati na njen profesionalni život. "Rekli su mi: ako s ovim izađeš u javnost, tvoja je karijera gotova", navela je.

"Bila sam prestravljena. Krivim samu sebe"

Tokom unakrsnog ispitivanja glumčev advokat Ajan Vinter izneo je tvrdnju da je tužilja, kad je upoznala Brenda, rado prihvatila njegovu pažnju, na šta je ona odgovorila: "Prijalo mi je njegovo društvo, ali ne i ono što je usledilo". Advokat je zatim sugerisao da je žena pala na njegov "šarm", te da je htela da provodi više vremena s njim.

Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"To nije istina. Nisam bila pod njegovim uticajem i nije mi bio privlačan", rekla je, pre nego što je odgovorila na pitanje zašto je pristala da ode u hotelsku sobu s Brendom. "Kažem vam, mislila sam da je homoseksualac, govorio je vrlo tiho i bio je ženstven. Osećala sam se sigurno - osećala sam se seksualno sigurno s njim. Bio je vrlo inteligentan i to me privlačilo, ali ne u seksualnom smislu", poručila je.

Brendov Advokat ju je posle toga pitao zašto se nije vratila u kupatilo ili napustila prostoriju kad je shvatila da je glumac skinuo deo svoje odeće.

Foto: Printscreen YouTube

"Šta je trebalo da uradim? Da se sakrijem u kupatilu? Da odem iz sobe? Da prođem pored njega? Nisam imala telefon, nije bilo signala, nisam znala gde sam. Pobeći u noć dok me on prati?" odgovorila je kontrapitanjem, a zatim rekla nešto i o fotografijama koje je snimila.

"Ja sam snimila te fotografije, on mi je rekao da ih snimim, razmetao se, šepurio okolo. Bila sam prestravljena. Nisam mogla da mu se suprotstavim. Krivim samu sebe što sam mu dozvolila da se vrati u moju sobu", rekla je. Advokat odbrane takođe ju je pitao zašto svoju tvrdnju o Brendu nije prijavila policiji.

Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

"Nisam to prijavila jer nisam htela da iko sazna. Nisam mislila da bi mi iko poverovao", poručila je.

Brend negira njene optužbe, te se izjasnio da nije kriv. Rekao je da je svaki seksualni kontakt, ako je do njega došlo, bio sporazuman.

Rasel Brend: Osećam se blagosloveno

Suđenje ozloglašenom komičaru počelo je u utorak, zakletvom dvanaest porotnika, od kojih je osam muškaraca, a četiri žene. Prvi dan suđenja, koje bi trebalo da traje šest nedelja, glavna tužiteljka Rajel Karmi-Džons čitala je svoju izjavu i iznosila optužbe šest žena. Sudija koji vodi ovaj slučaj je Džoel Benatan.

Rasel Brend Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Brend je na prvo ročište stigao držeći se za ruke sa svojom suprugom Lorom, a u kratkoj izjavi upućenoj novinarima ispred sudnice je rekao:

"Osećam se blagosloveno - naravno, osećam i zabrinutost, ali i nadu da će ovaj proces dovesti do dobrih ishoda za sve - to je moja molitva."

Tužiteljka ga nazvala seksualnim predatorom

Karmi-Džons je glumca odmah na početku nazvala "bezobzirnim i proračunatim", navodeći da je ženama "govorio ono što su želele da čuju". Dodala je i da Brend, bez obzira na to ko su te žene bile, šta su govorile ili radile, nije hteo da prestane sa svojim delima.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Njegova želja, jaka želja za bilo kakvim oblikom seksualnog kontakta, bila je neselektivna i nezasita", rekla je i dodala da je glumac znao da bude "ljubazan kad je to hteo, duhovit, nedvosmisleno šarmantan, pa čak i simpatičan kad je želeo nešto zauzvrat". Međutim, istovremeno je, tvrdi, bio "zahtevan, uveren da mu sve pripada, i sklon flertu, s ogromnim seksualnim apetitom - detinjast u očekivanju da mu se ispuni svaka želja".

Brenda je nazvala seksualnim predatorom koji je nakon navodnih incidenata delovao "ravnodušno, normalno i kao da ga nimalo nije uznemiravalo ono što se dogodilo".

Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia

Svedočenja navodnih žrtava

Osim žene koja je navela da ju je glumac silovao nakon što ga je zatekla bez većine odeće kad je izašla iz kupatila, svoja svedočenja iznelo je još pet žena. Jedan od slučajeva datira iz 2001. godine, kad je Brend postao poznatiji i počeo da glumi na televiziji. Samim tim je, kako je navela tužiteljka, postao uveren da "ima pravo da dobije sve što poželi i kad god to poželi".

Druga žrtva je u vreme navodnog incidenta bila u tridesetim godinama, a glumca je optužila za bludne radnje. Tvrdi da se sve dogodilo nakon što je pohvalila njegovu majicu. Glumac je ponudio ženi majicu koju je nosio, a ona mu je, navodno, rekla: "Pobrini se da je prvo dobro opereš", nakon čega je Brend upitao gde su toaleti. Žena se ponudila da mu pokaže put, a kad su stigli do toaleta, Brend je navodno zatražio od nje da uđe i uhvatio je za podlakticu. Podnositeljka pritužbe je počela da se opire, a on je nakon nekog vremena odustao.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Treća žena optužila je glumca da ju je 2004. godine prisilio na oralni seks u toaletu. Brenda je, kaže, upoznala na zabavi u jednom baru u londonskoj četvrti Soho. Počeli su da razgovaraju, ali se on vrlo brzo, za manje od minut i usred njihovog razgovora, naglo nagnuo prema njoj, zgrabio njene grudi i stisnuo ih obema rukama. Dok je ona bila zbog toga u šoku, glumac je imao "širok i čudan" osmeh na licu. Glumac ju je u jednom trenutku čvrsto zgrabio za ruku i povukao prema toaletu. Malo kasnije, dok su se vozili prema drugom odredištu, glumac ju je gurnuo laktom, nakon čega je videla kako gleda u svoje međunožje i smeška se.

"Videla je da mu je penis van pantalona, a on je rekao: ‘Hajde, hajde, popu*i mi‘ - na šta je ona samo odgovorila: ‘Ne, ne‘. Jednostavno se nasmejao, ali činilo se da je prihvatio njeno odbijanje", rekla je tužiteljka.

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Glavna tužiteljka iznela je i detalje četvrtog incidenta, koji se dogodio na Capital Radiju 2004. ili 2005. godine. Brend je tada navodno "naglo zgrabio" žrtvu obema rukama za lice, pritisnuo je uza zid i agresivno poljubio. Takođe ju je hvatao za telo, tačnije "za grudi, bokove i zadnjicu".

Žena je više puta pokušala da ga odgurne, ali "on je bio previše jak i nastavio je da je ljubi po licu, vratu i grudima, hvatajući je za zadnjicu, pomerajući usta prema njenom dekolteu i toliko jako hvatajući njenu dojku da je bilo bolno".

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"Sve je bilo prilično grubo, brzo i mahnito. Dok se to događalo, pogledom je tražila pomoć od žene i muškarca s kojima je bio, ali oni nisu učinili ništa. Na kraju je uspela da ga odgurne", dodala je, a zatim napomenula da se Brend, nakon što se odmakao, "samo podsmehnuo, kao da je reč o šali".

"Te žene mu nisu značile ništa", poručila je Karmi-Džons.

Peta navodna žrtva je ujedno i najmlađa u slučaju. Navodni incident s njom dogodio se 2009. godine, nakon što je upoznala Brenda kad je nastupao u Hammersmith Apollu u Londonu. U to vreme je bila u vezi s drugim muškarcem i osećala krivicu zbog odnosa s Brendom. Njihova veza počela je, navodi, seksualnom aktivnošću uz obostrani pristanak.

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"Pre toga zamolila ga je da stavi kondom, što je on i učinio. Rekla je da zapravo nije uživala u tom iskustvu; osećala se vrlo neprijatno i rekla je da je to mogao da bude bilo ko - nije bilo važno ko je u pitanju - te je samo želela da se sve to završi", rekla je glavna tužiteljka. Sporazumni odnos između žene i Brenda brzo se pretvorio u onaj bez pristanka.Brend je, navodno, u jednom trenutku okrenuo ženu i analno je silovao, a nije prestao ni nakon što je ona tražila od njega da to učini.

"Mesecima i godinama krivila je samu sebe za ono što se dogodilo. Postala je izuzetno anksiozna i zbog toga su se njeni zdravstveni problemi nastavili", ispričala je tužiteljka. Peta žena navodno je srela Brenda na jednom događaju nakon incidenta, zbog čega je pobegla. Tada je, navode tužioci, primila poruku od glumca, na koju je odgovorila: "Zašto mi uopšte šalješ poruke?" Tužioci navode da je Brend odgovorio: "Zato što si prljava i želim da te gurnem dalje".

"Mislim da si me gurnuo dovoljno daleko - tretirao si me kao životinju", odgovorila je peta žrtva, na šta je glumac odmah odgovorio: "Žao mi je". Nakon toga više ga nije videla niti je čula za njega.

Pred porotom su izneseni detalji o slučaju šeste navodne žrtve, od koje je Brend navodno tražio masažu dok je bila na radnom zadatku. Brend je u jednom trenutku izjavio kako je "nezadovoljan", te da, ako ga ne izmasira, neće dovršiti posao. Žena je mislila da se Brend i njegova pratnja "sigurno šale", ali je brzo shvatila da "misle ozbiljno".

"Ona je odbila, a oni su rekli da mora to da učini", rečeno je poroti. Brend je u jednom trenutku direktno prišao ženi dok je sedela na stolici. "Pao je na kolena i prislonio glavu tačno uz njeno međunožje", rekla je tužiteljka. Dodala je i kako je žrtva osećala da mora da udovolji njegovom zahtevu za masažom, pa mu je dotakla ramena i rekla: "Fuj, baš si koščat", što je nasmejalo osobe koje su bile s njim. Međutim, Brend je postao razdražljiv.

Žena je o svom iskustvu progovorila te 2009. godine, slučaj je došao i do njenih nadređenih, ali je smatrala da njena pritužba "tada nije shvaćena ozbiljno".

Glumčeva karijera

Rasel Brend proslavio se kao stend-ap komičar, a proslavio se i kao voditelj emisija poput "Big Brother‘s Big Mouth" i svojih radijskih programa na stanicama BBC Radio 2 i 6 Music. Nakon uspeha u emisijama ostvario je i niz zapaženih uloga u Holivudu, te je glumio u filmovima poput "Forgetting Sarah Marshall" i "Get Him To The Greek".

Poslednjih godina počeo je da snima podkast.

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