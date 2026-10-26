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Pevačica Saša Saveljeva i glumac Kiril Safonov zvanično su potvrdili da se razvode posle 17 godina zajedničkog života. Nakon dugotrajnih medijskih nagađanja o krizi u njihovom odnosu, nekadašnji supružnici odlučili su da se javno obrate putem zajedničkog video-snimka na ličnom blogu.

Popularna pevačica iz Rusije i njen suprug i glumac slovili su za jedan od najskladnijih parova sa tamošnje javne scene, a onda su iznenadili mnoge odlukom da se razvedu. Objašnjavajući motive za ovu odluku, Saša Saveljeva je izjavila:

- Dešava se takva priča: ako ljudi žele da sačuvaju ono što imaju sada, oni se razvode“.

Glumac Kiril Safonov nadovezao se na njene reči:

- Kako je dobro razvoditi se! Ovo će biti pošteno, voleli bismo da to saznate od nas, a ne od novinara. Ostanite ljudi - naveo je on.

Uprkos prekidu bračne zajednice, bivši partneri su istakli da su uspeli da sačuvaju korektne i tople odnose, pre svega radi odgajanja i dobrobiti njihovog zajedničkog sina Leona.

Saša i Kiril Foto: Printscreen/Instagram/sasha_savelieva

Razdvojenost i postepeno udaljavanje

Do razlaza nije dovelo jedno pojedinačno dešavanje, već splet okolnosti i dugotrajna razdvojenost. Par se 2022. godine preselio u Izrael, ali se Saveljeva ubrzo sa sinom vratila u Moskvu kako bi negovala bolesnu majku, dok je Safonov ostao u Izraelu zbog angažmana u pozorištu "Gešer".

- Nije bilo jedne svađe ili događaja posle kog je sve postalo drugačije. Takve stvari se dešavaju postepeno: negde smo prestali da čujemo jedno drugo, nešto smo odlagali za kasnije, svako je imao svoje teškoće, očekivanja, umor.

Ovo obraćanje usledilo je nakon niza nagoveštaja u javnosti. Pevačica je u septembru potvrdila da prolaze kroz izazovan period: "Teškoće postoje, ali se ne razvodimo… Nažalost, da. Sada je težak period".

Zavoleli se u karaoke klubu

Njihov prvi susret dogodio se krajem februara 2009. godine u jednom karaoke klubu. Otkrivši ubrzo njen broj telefona, Safonov joj je već 8. marta iste godine poklonio verenički prsten.

Građanski brak sklopili su u tajnosti 17. aprila 2010. godine na imanju "Caricino". Godine 2019. dobili su sina Leona, čije je rođenje bilo praćeno komplikacijama usled prevremenog porođaja i boravka na reanimaciji, nakon čega je pevačica otvoreno govorila i o borbi sa postporođajnom depresijom.

(Kurir.rs/Žena)

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