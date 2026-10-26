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Glumac Volter Kenig, najpoznatiji po ulozi Pavela Čehova u originalnoj seriji "Zvezdane staze", preminuo je u 91. godini. Umro je u nedelju prirodnom smrću u svom domu u Severnom Holivudu, a vest je potvrdio njegov portparol. U trenutku smrti uz njega su bile ćerka Danijel i nećaka, piše heute.at.

Volter Kenig Foto: AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Kenig je karijeru počeo ranih 1960-ih manjim ulogama na televiziji, ali ga je proslavila uloga ruskog navigatora Pavela Čehova u "Zvezdanim stazama". Pojavio se u 36 epizoda originalne serije i postao jedan od omiljenih likova. Istu ulogu ponovio je i u nizu filmova, među kojima su "Zvezdane staze: Film", "Zvezdane staze II: Kanov gnev" i "Zvezdane staze III: Potraga za Spokom".

Osim u svetu "Zvezdanih staza", glumio je i u serijama "Vavilon 5" i "Kolumbo", a pozajmljivao je i glas u animiranim serijama poput "Futurame".

Glumi je ostao posvećen do kraja života. Ove godine dobio je nagradu na festivalu Independent Shorts Awards za ulogu u filmu "Mr. Fleischmann". Njegov portparol istakao je Kenigov izuzetan talenat i njegov srdačan odnos sa obožavaocima. Na susretima sa fanovima uvek je pokazivao ljubaznost, humor i zahvalnost jer je razumeo koliki značaj "Zvezdane staze" imaju za milione ljudi.

Volter Kenig Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Kenigov privatni život obeležili su teški gubici. Njegov sin Endru preminuo je 2010. godine, a supruga Džudi, sa kojom je bio u braku gotovo 60 godina, umrla je 2022. godine. Iza sebe je ostavio ćerku Danijel. Njegov odlazak predstavlja gubitak za brojne obožavaoce serijala koji ga pamte po ulozi na komandnom mostu Enterprajza.

(Kurir.rs/Index)

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