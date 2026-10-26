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Dvadesetpetogodišnji model i glumica Kaja Gerber viđena je u subotu na ulicama Zapadnog Holivuda, što predstavlja njen prvi izlazak u javnost nešto više od mesec dana otkako je doživela tragičan gubitak u porodici.

Njen stariji brat Presli Gerber preminuo je 20. septembra u dvadeset sedmoj godini tokom boravka u rehabilitacionom centru. Kaja kroz ove bolne trenutke prolazi uz podršku svojih roditelja, nekadašnjeg svetskog supermodela Sindi Kraford i preduzetnika Rendija Gerbera.

Fotoreporteri su mladu zvezdu zabeležili na putu ka času joge, aktivnostima kojima nastoji da bar delimično pronađe mir i skrene misli sa teške realnosti.

Oproštajne reči upućene bratu

Prema informacijama koje su dospele u javnost polovinom oktobra, Sindi Kraford je savetovala ćerku da se čvrsto drži ustaljenih dnevnih navika jer je to najbolji način da se izbori sa prevelikom tugom.

Kaja se 18. oktobra obratila pratiocima na Instagramu posvetivši objavu svom preminulom bratu i prisećajući se odrastanja uz njega, uz napomenu da joj je uloga njegove sestre uvek bila najdraži deo sopstvenog identiteta.

Pogledajte fotografije Preslija Gerbera:

1/9 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia, Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

"Pročitala sam sve knjige i nemam nijedan odgovor", navela je Kaja u tekstu, priznajući da je nemoguće opisati prazninu koja je ostala iza njega, a potom dodala: "Rođena sam voleći te. Umreću voleći te. Nikada nije ni postojalo ništa drugo".

Tog dana oglasili su se i ostali članovi porodice Gerber u zajedničkoj poruci javnosti, naglasivši Preslijevu plemenitu i osetljivu prirodu, uz zahvalnost na svakom trenutku tokom dvadeset sedam godina provedenih sa njim.

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