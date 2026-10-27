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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kemankeš je odlučio da pomogne Kosem Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 102. epizode

Otmica Elanur izaziva uznemirenost i paniku kod sultanije Kosem, koja odmah pokušava da otkrije ko stoji iza ovog čina. Kada sazna da je Kasim za svoju tajnu vezu rekao Ibrahimu, počinje da strahuje da bi njen mlađi sin nesvesno mogao da bude umešan u opasnu situaciju. Odlučna da ga zaštiti po svaku cenu, Kosem naređuje potragu za devojkom, ali svaki novi trag otvara dodatna pitanja. Sumnja ubrzo pada na Gulbahar, čiji bi postupci mogli da ugroze ne samo Kasima već i odnose unutar cele porodice.

Dok se Kosem poverava Kemankešu i traži pomoć od njega, Gulbahar otkriva svoje namere i pred nju iznosi zahtev koji sultanija teško može da prihvati. Spremna je da otmicu Elanur iskoristi kao sredstvo pritiska, tražeći da joj bude omogućen povratak u dvor. Kosem se suočava s teškim izborom: ako odbije ponudu, Kasimov život mogao bi da bude ugrožen, a ako popusti, moraće da dopusti povratak žene kojoj ne veruje.

Atike priznaje Fariji da je zaljubljena u silahtara Foto: umut volkan kincir

Sultan Murat, s druge strane, razmatra upozorenje Jahja-efendije o Ilijas-paši, čiji dolazak u prestonicu izaziva sumnju zbog nekadašnjih glasina o njegovim vezama s Persijancima. Paša traži da mu bude vraćena nekadašnja dužnost, ali Murat ne namerava da olako poveri vlast čoveku čije namere nisu sasvim jasne. Istovremeno, nadmetanje s persijskim lukom donosi neočekivan obrt: Husejin-aga uspeva da ga zategne, čime zadobija sultanovo poštovanje i mesto uz njega. Međutim, iza diplomatskih susreta krije se mnogo opasniji plan, jer Ilijas-paša dobija zadatak da u Anadoliji podigne pobunu protiv Murata.

Dok se političke spletke sve više komplikuju, u palati se zaoštravaju i lični sukobi. Ajše ne krije neprijateljstvo prema Fariji, koja se suočava sa strahom da će je Murat s vremenom zaboraviti. Sultanija Atike, u međuvremenu, pokušava da razjasni svoja osećanja prema silahtar-agi, ali on odlučno odbija mogućnost njihovog braka, tvrdeći da takva veza nije moguća. Ogdovara joj da je zaljubljen u drugu, što Atike šokira i ostavlja je s bolnim pitanjima, dok se istovremeno nad Muratovom vlašću nadvija opasnost od pobune.

Silahtar odgovara Atike da je ne voli Foto: umut volkan kincir

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