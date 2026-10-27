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Sofija Vergara viđena je u prisnom društvu slavnog pevača Dena Rejnoldsa, frontmena grupe Imagine Dragons, dok njen bivši suprug Džo Manganijelo puni medijske stupce optužujući je u novim memoarima za loše postupanje.

Prema pisanju TMZ-a, Vergara (54) i Rejnolds (39) viđeni su u bliskom izdanju tokom romantične večere ovog vikenda u jednom restoranu na Beverli Hilsu u Los Anđelesu.

Na fotografijama i video-zapisima sa večere vidi se kako se drže za ruke i nasmejani razgovaraju. Prisutni su njihovu hemiju opisali kao "neospornu", što je podstaklo glasine o novoj ljubavi. U restoranu su im se pridružili i prijatelji, a navodi se da su slavna glumica i pevač u jednom trenutku tajno napustili lokal, izašavši na zadnja vrata oko pola jedan iza ponoći.

Optužbe bivšeg supruga u memoarima

Vergara se nedavno našla u žiži javnosti nakon što ju je bivši suprug, glumac Manganijelo, pomenuo u svojim memoarima "Bloodlines". On se prisetio perioda kada se borio sa autoimunom bolešću i naveo da se bivša supruga u to vreme loše ophodila prema njemu, iako je njegovo zdravstveno stanje bilo opasno po život.

Pogledajte u galeriji fotografije Sofije Vergare sa bivšim mužem:

1/9 Vidi galeriju Sofija i Džo iz perioda bračne sreće Foto: Stewart Cook / Shutterstock Editorial / Profimedia, @ParisaMichelle / Splash / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Napisao je i da ga je slavna glumica ismevala zbog psa Bablsa, kojeg je udomio 2019. godine u trenutku kada se, kako tvrdi, borio sa suicidnim mislima.

Iako se nije direktno oglašavala povodom ovih tvrdnji, Vergara je u jednoj zagonetnoj objavi aludirala na to da je on narcisoidan, a prema navodima američkih medija, glumici nije bio omogućen uvid u knjigu pre njenog objavljivanja.

Promene na ljubavnom planu oba partnera

Rejnolds je takođe nedavno prošao kroz javni raskid. Pre samo nekoliko nedelja objavljeno je da su on i glumica Minka Keli okončali četvorogodišnju vezu. Pevač ima četiri ćerke iz braka sa bivšom suprugom Ejom Volkman, dok Vergara ima sina Manola Vergaru iz braka sa bivšim suprugom Džoom Gonzalezom.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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