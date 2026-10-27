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Reper Džej-Zi nastupiće u februaru na poluvremenu Superboula, potvrdio je NFL. Njegova kompanija Roc Nation još od 2019. godine organizuje muzički program na poluvremenu, ali ovo će biti prvi put da i sam nastupi. Superboul LXI održaće se 14. februara na stadionu SoFi u Inglvudu, nedaleko od Los Anđelesa, piše BBC.

Pogledajte u galeriji fotografije Džej Zija sa ovogodišnjeg Superboula:

1/8 Vidi galeriju Džej Zi sa ćerkom Blu Ajvi na Superboulu 2026 Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Džej-Zi će se tako pridružiti velikim muzičkim imenima koja su poslednjih godina nastupala na poluvremenu Superboula, među kojima su Bad Bani, Kendrik Lamar, Ašer, Rijana i Di Vikend. Reč je o jednom od najgledanijih muzičkih nastupa na svetu, koji svake godine privlači milione gledalaca.

Kendrik Lamar je 2025. godine postavio rekord sa najgledanijim nastupom na poluvremenu Superboula u istoriji, a za taj nastup osvojio je i Emi za najbolju muzičku režiju.

Vest o nastupu objavljena je nakon što je Džej-Zi, pravim imenom Šon Karter, prošlog vikenda održao dva koncerta na stadionu SoFi u Inglvudu, na kojem će se igrati i Superboul. Koncertima je obeležio 30 godina od izlaska svog prvog albuma "Reasonable Doubt".

Džej Zi, Superboul 2026 Foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia

"Od albuma 'Reasonable Doubt' do nastupa na poluvremenu Superboula - kakav je to put bio. Trideset godina muzike, rada i kulture, a sada nastup na najvećoj svetskoj pozornici. Sve ovo i dalje mi deluje kao ostvarenje sna", rekao je Džej-Zi.

Komesar NFL-a Rodžer Gudel izjavio je da jedva čeka da publika širom sveta vidi šta je Džej-Zi pripremio.

"Kada smo sa Rok nejšnom dogovorili saradnju na organizaciji nastupa na poluvremenu, imao sam samo jedan uslov - da jednog dana i Džej-Zi nastupi, kada sam proceni da je pravi trenutak”, rekao je Gudel.

Džej Zi na Jenki stadionu Foto: Julia Mineeva/EGBN TV News/Alamy Live News / Alamy / Profimedia

Nakon objave vesti odmah su krenula nagađanja o tome ko bi Džej-Ziju mogao da se pridruži na bini. Među imenima koja se pominju posebno se ističe njegova supruga Bijonse.

NFL je i sam podstakao spekulacije o mogućim gostima, pa je u saopštenju naveo da bi Bijonse mogla biti među prvima na listi izvođača koje će Džej-Zi pozvati.

Džej-Zi je tokom karijere osvojio 25 Gremi nagrada, a 2021. godine primljen je u Rokenrol kuću slavnih. Ujedno je i prvi reper koji je uvršten u Kuću slavnih tekstopisaca.

(Kurir.rs/Index)

Pogledajte video: Bijonse i Džej Zi u Nici