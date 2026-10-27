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Glumica Sofija Vergara (54) je pre dve godine stavila tačku na brak sa glumcemDžoom Manganijelom s kojim je bila 9 godina u braku, a kako prenosi Page Six, izgleda da zvezda serije "Moderna porodica" ponovo voli.

Naime, ona je viđena kako se drži za ruke sa frontmenom muzičke grupe Imagine Dragons (39), a spekuliše se da su bili zajedno na romantičnoj večeri tokom vikenda.

Par je uslikan u restoranu Cipriani u Beverli Hilsu, a kako možemo da vidimo na fotografijama, pevač drži desnu ruku glumice preko stola, dok mu je ona uputila širok osmeh.

Međutim, njih dvoje nisu bili sami. U luksuznom italijanskom restoranu pridružila im se poslovna žena Anastasija Soare, osnivačica linije šminke Anastasija Beverli Hils i jedan muškarac.

Prema pisanju medija, Vergara i Rejnolds su tajno izašli na zadnja vrata restorana oko 00:30.

Za sada se nisu oglasili predstavnici ni glumice ni pevača i dali komentar, ali verovatno će nam u narednom periodu biti poznata pozadina njihovog odnosa.

Podsetimo, Den Renolds se ranije ovog meseca rastao od glumice Minke Keli nakon četiri godine veze.

Zatim je viđen sa manekenkom Šantel Džefris na nastupu Majli Sajrus u Holivud Boulu 18. oktobra.

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