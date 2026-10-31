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Međutim, samo godinu dana kasnije, slična kombinacija privukla je pažnju javnosti kada se u njoj pojavila Kamila Parker Bouls, žena čije je ime već tada bilo neraskidivo povezano sa brakom Dajane i tadašnjeg princa Čarlsa.

Dajanina haljina iz 1994. godine postala je poznata kao "haljina osvete", a Kamila je 1995. na jednom londonskom događaju ponela kreaciju koja je mnoge podsetila upravo na taj legendarni stajling.

Sličnost je ponovo otvorila pitanja o odnosu dve žene, dok je interesovanje javnosti za ljubavni trougao koji je potresao britansku kraljevsku porodicu bilo na vrhuncu.

Dajanina crna haljina postala modna istorija

Princeza Dajana nosila je čuvenu crnu haljinu 1994. godine, istog dana kada je princ Čarls u televizijskom intervjuu javno govorio o neverstvu tokom njihovog braka. Kreacija koja je otkrivala ramena, uz efektnu ogrlicu, bila je odvažna za tadašnje kraljevske standarde i znatno drugačija od njenog ranijeg, uzdržanijeg stila.

Dajanin izgled ubrzo je postao simbol samopouzdanja i modne nezavisnosti. Naziv „haljina osvete“ zadržao se do danas, iako je reč o medijskom tumačenju njenog modnog izbora, a ne o potvrđenom objašnjenju njenih namera.

Kamila se pojavila u sličnoj kreaciji

Godinu dana kasnije, 18. oktobra 1995, Čarls i Kamila pojavili su se na istom događaju u londonskom hotelu Ric. Bila je to zabava organizovana u čast njihovog zajedničkog prijatelja, a njihov dolazak privukao je veliku pažnju fotografa i medija.

Iako su stigli odvojeno, u razmaku od oko 90 minuta, i otišli svako svojim putem, njihovo prisustvo na istom događaju bilo je dovoljno da ponovo pokrene priče o prirodi njihovog odnosa.

Kamila je za tu priliku odabrala crnu večernju haljinu spuštenih ramena, sa dubokim dekolteom i visokim prorezom na suknji. Kombinaciju je upotpunila višeslojnom bisernom ogrlicom sa akvamarinima, crnim providnim čarapama i malom večernjom torbicom.

Upravo su otkrivena ramena, crna boja i upadljiv nakit podsetili posmatrače na Dajanin stajling iz prethodne godine. Ipak, sličnost ne predstavlja dokaz da je Kamila namerno kopirala princezu.

Mediji su odmah primetili sličnost

Britanski mediji posvetili su pažnju Kamilinom izgledu. Indipendent je njenu haljinu opisao kao glamuroznu kreaciju sa dubokim dekolteom i smelim prorezom, uz komentar da je takav stil više podsećao na garderobu princeze Dajane nego na Kamilin uobičajeni, tradicionalniji način odevanja.

I Dejli miror je pisao o njenom izdanju, navodeći da je haljina koštala oko 450 funti i da ju je dizajnirao Rolan Klajn. Prema tadašnjem izveštaju, reč je bila o modelu iz jedne od njegovih kolekcija za tu godinu.

Zanimljiv detalj je i to što je Dajana tokom godina takođe nosila kreacije ovog dizajnera, kako na javnim događajima tako i u privatnim prilikama. Ipak, nije neobično da različite žene biraju modele istih modnih kuća, naročito kada je reč o klasičnim večernjim haljinama.

Ogrlice su dodatno podgrejale poređenja

Sličnost nije bila ograničena samo na kroj haljina. Dajana je svoj izgled upotpunila višeslojnom ogrlicom od bisera i safira, dok je Kamila izabrala bisernu ogrlicu sa akvamarinima. Obe su nosile crne providne čarape i male večernje torbice, što je dodatno pojačalo utisak sličnosti.

Princeza Dajana Foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Dajanina haljina ostala je upamćena kao jedan od najprepoznatljivijih modnih trenutaka britanske kraljevske porodice, dok je Kamilino pojavljivanje iz 1995. godine ostalo zabeleženo u pričama o njihovom složenom odnosu.

Da li je u pitanju bila namerna modna poruka ili samo izbor sličnog večernjeg stila, nije poznato. Ono što je sigurno jeste da je u vreme kada je svaki detalj njihovog privatnog života izazivao veliku pažnju javnosti, čak i jedna crna haljina mogla da postane povod za nove spekulacije.

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana