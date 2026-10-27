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Riki Martin se prvi put nakon više od 20 godina osvrnuo na glasine da je bio u vezi sa meksičkim glumcem Eduardom Verastegijem.

Verastegi je meksički glumac, producent i bivši pevač, poznat po ulogama u telenovelama i filmovima poput "Bella" i "Sound of Freedom". Poslednjih godina poznat je i po svom konzervativnom političkom aktivizmu.

Sada se Riki Martin na društvenim mrežama osvrnuo na glasine o njihovoj navodnoj vezi i jasno poručio da između njih nikada nije bilo ničega osim poslovne saradnje, piše "Hola!".

"Smejem se jer šta mi drugo preostaje. Samo da razjasnimo, nikad nisam video Eduardovog 'p***ja' niti bilo šta drugo", poručio je pevač.

Iskoristio je priliku i za promociju nove pesme "Pikito pikito", koju je snimio sa brazilskim muzičarem Pedrom Sampajom, pa je pratioce pozvao da pogledaju njihov spot. Njegova objava usledila je nekoliko dana nakon što je i Verastegi ponovo odbacio glasine o njihovoj navodnoj vezi.

Priča o navodnoj vezi Rikija Martina i Eduarda Verastegija pojavila se još pre više od dve decenije, a nedavno ju je ponovo pokrenula meksička novinarka Ana Marija Alvarado. Prema njenim rečima, sve je počelo devedesetih godina, kada je Verastegi bio u vezi sa glumicom Araseli Arambulom. Njih dvoje su se upoznali na snimanju telenovele "Soñadoras" u kojoj su glumili ljubavni par, a navodno su se zaljubili i van seta.

Alvarado tvrdi da je jednom prilikom sa Arambulom i novinarom Fabijanom Lavaleom bila na koncertu Rikija Martina u Meksiko Sitiju. Tamo je, kako kaže, glumica izgovorila rečenicu koju nije zaboravila.

"A kad samo pomislim da mi je onaj tip koji tamo gore peva ukrao dečka", navodno je rekla Arambula, misleći na Rikija Martina.

Novinarka je tu priču nedavno ispričala u emisiji "Sale el Sol". Dodala je da se Arambula možda više i ne seća tog razgovora jer je prošlo više od 20 godina, ali ona tvrdi da se sve odigralo upravo tako.

1/5 Vidi galeriju Riki Martin, 83. Međunarodni filmski festival u Veneciji Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

"Istina je, ja sam to doživela. On kaže da je to laž, ali ja sam bila tamo", poručila je Alvarado.

O glasinama se nedavno oglasio i Eduardo Verastegi, koga su novinari ponovo pitali o navodnoj izjavi njegove bivše devojke. Glumac je najpre govorio o odnosu sa Araseli Arambulom istakavši da su i danas u dobrim odnosima.

"Ona mi je prijateljica, poznajemo se gotovo 30 godina. Poznajem njenu porodicu, ona poznaje moju i jako smo dobri prijatelji. Kao i sa mnogim kolegama sa kojima radim već tri decenije, i dalje smo u kontaktu. Araseli jako volim, divna je žena kojoj se divim", rekao je.

Ipak, kada su ga pitali da li je Arambula zaista izjavila da joj je Riki Martin "ukrao dečka", bio je znatno direktniji.

"Ne, ona to nikada nije rekla niti potvrdila, pre svega zato što je to laž, a svi vi to znate. Već me 20 godina pitate isto. Budite malo kreativniji, pitajte me nešto drugo, može?", odgovorio je.

Novinari su ga pitali i da li mu smetaju nagađanja o njegovoj seksualnoj orijentaciji.

"Ne, nimalo. Znam ko sam. Kad bih se stalno brinuo o tome šta drugi misle o meni... Ja sam to što jesam, baš kao što i vi znate ko ste. To vam daje sigurnost u sebe, svoja uverenja i ono za šta se zalažete", zaključio je Verastegi.

VIDEO: Riki Martin