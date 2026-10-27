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Eva Ras je sa 22 godine već imala dva razvoda iza sebe, a ni u treći brak nije ušla uverena da će trajati. Kada je njen suprug, slikar Radomir Stević Ras, odmah posle venčanja otišao u Rusiju, glumica je ostala sama u njihovoj garsonjeri. Tokom dva meseca njegovog odsustva viđala se sa drugim muškarcima, verujući da će i taj odnos imati isti kraj kao prethodni.

Foto: Nemanja Nikolić

Čovek kojeg je kasnije nazivala ljubavlju svog života u početku za nju nije imao to mesto. Govoreći o svojim brakovima, Eva je otkrila da su nekim njenim odlukama više upravljala očekivanja sredine nego zaljubljenost, a da je tek sa Rasom ljubav došla posle venčanja.

Dva meseca bez supruga i početak koji nije obećavao

Umesto prvih zajedničkih dana nakon svadbe, usledila je razdvojenost. Ras je otputovao, a Eva, već razočarana ranijim bračnim iskustvima, nije verovala da ovog puta gradi odnos koji će potrajati. O prevarama iz tog perioda govorila je otvoreno, objašnjavajući kako je tada razmišljala.

Pogledajte u galeriji fotografije Eve Ras iz mladoti:

1/4 Vidi galeriju Eva Ras u mladosti Foto: Printscreen/Youtube

„Iz vremena sam gde je važilo: 'Prvo se udaj, pa onda skidaj gaće!' S Rasom nisam imala ni prvu bračnu noć, odmah je otišao u Rusiju u posetu. Nisam ga videla dva meseca i mislila sam da će taj brak biti kao i prethodna dva. Zato sam imala neke afere tokom ta dva meseca. Dolazila sam u garsonjeru u kojoj smo živeli, a izlazila sam u bioskop i vodila ljubav s nekim drugim muškarcima. Imala sam 22 godine, a već sam dva puta bila razvedena. Ras nije bio ljubav mog života u početku, tek je posle postao“, rekla je Eva Ras.

Burmom pokušavala da se zaštiti od tuđih očekivanja

Kada se osvrnula na prve dve udaje, glumica je opisala koliko je tada bilo važno šta će okolina reći o mladoj ženi. Prvi brak povezala je sa zahtevom da devojka nevina stane pred matičara, dok je u drugi, kako kaže, ušla da bi izbegla udvaranja kojima je bila izložena posle razvoda. Među muškarcima koji su joj se udvarali pomenula je Slobodana Aligrudića.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" u kom je naga:

1/6 Vidi galeriju Eva Ras u filmu Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT Foto: Avala Film / AFP / Profimedia

Ipak, nova udaja nije joj donela mir. U njenom svedočenju o tom braku najteže mesto zauzima susret sa narkoticima i trenutak kada je odlučila da ih i sama proba.

„Tad je postojala fama i obaveza da devojka mora da uđe nevina u brak. Prvi put sam se zato udala, a drugi put da me ne startuju kao razvedenu ženu, kao što je radio Slobodan Aligrudić. To je bilo još gore. Drugi brak mi je bio baš strašan. On je bio narkoman, ali mi nismo tad znali šta to znači.

Kad sam ja probala šta on to smrče i šta radi, bila sam van sebe od toga. Kad sam se prizvala svesti, prvo što sam pomislila jeste kako taj čovek mene može da voli kad ne zna za sebe. I odmah sam tražila razvod. Bila sam očajna zbog te droge, svuda je bilo droge po kući. Nikad nije dao da to uradimo zajedno. Posle su mi pričale komšije da sam noću išla po tuđim stanovima i da sam bila potpuno van sebe. Posle su se javljali narkomani da pitaju šta sam uzela i da bi i oni voleli isto“, rekla je.

O posledicama je govorila, ime je zadržala za sebe

Eva Ras Foto: ATA images

Sećanje na taj period Eva je vezala za osećaj da je izgubila sebe. Ispričala je da su joj zidovi delovali mekano, da je imala priviđenja i da danima nije spavala. Povratak u uobičajeno stanje, prema njenim rečima, trajao je nedeljama.

Uprkos tome što je javno iznela intimne i mučne detalje, nije želela da otkrije identitet bivšeg supruga. Smatrala je da bi time zadirala i u živote njegove dece i unuka.

Foto: Kurir Televizija

„Kad bih se nadrogirala, mislila bih da mogu da prođem kroz zid! Pipala bih zidove i činili su mi se mekani. Taj čudan osećaj u glavi trajao bi danima. Dva dana ne bih jela, pila, spavala, niti pišala! Nisam imala nikakve fiziološke potrebe. Kad bih sklopila oči, ukazivala bi mi se čudna priviđenja. To je bilo jezivo! Povraćala sam od psihičkog gađenja, jer sam izgubila sebe u svemu tome. Prošle su nedelje dok nisam došla sebi. Kad sam shvatila da stabilno stojim na zemlji i da zid nije mekan, znala sam da sam dobro. Razvela sam se i prestala sa drogiranjem. Neću da pričam o njemu i otkrivam ko je. On ima svoj život i nemam pravo da mu ga zagorčavam. Ne samo njemu već i njegovoj deci i unucima“, ispričala je za Kurir.

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