da li je se sećate?

da li je se sećate?

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Barbara Bah, jedna od najpoznatijih Bondovih devojaka iz 70-ih godina i supruga legendarnog Ringa Stara, retko se pojavljuje u javnosti, a njene nove fotografije iz Los Anđelesa privukle su veliku pažnju.

Slavna glumica i nekadašnja manekenka snimljena je tokom retkog izlaska u Los Anđelesu, a mnogi je na prvi pogled možda ne bi ni prepoznali.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Danas 80-godišnja Bah pokazala je mladalački izgled u ležernom izdanju. Nosila je crnu lanenu jaknu, majicu iste boje i maslinastozelene kargo pantalone, dok je dugu crnu kosu sakrila ispod crnog kačketa. Kombinaciju je upotpunila crnom torbicom.

Barbara je najveću slavu stekla 1977. godine, kada je glumila Anju Amasovu u filmu o Džejmsu Bondu „Špijun koji me je voleo“, u kojem je agenta 007 igrao Rodžer Mur. Upravo joj je ta uloga donela svetsku prepoznatljivost i status jedne od najpoznatijih Bondovih devojaka.

Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Rođena je 1946. godine u Kvinsu, u Njujorku, kao Barbara Goldbah, a pre glumačke karijere bila je uspešna manekenka. Tokom šezdesetih krasila je naslovne strane brojnih poznatih časopisa, među kojima su američki Vogue, francuski ELLE i Seventeen.

Glumom je počela da se bavi 1968. godine, a početkom sedamdesetih najviše je radila na italijanskim filmskim produkcijama. Nakon uspeha s Džejmsom Bondom, zaigrala je i uz Harisona Forda i Roberta Šoa u filmu „Force 10 from Navarone“.

Foto: Dania Film - Medusa Distribuzion / Christophel Collection / Profimedia

Iako joj je uloga Bondove devojke otvorila brojna vrata, nastavila je uglavnom da snima evropske filmove, a sredinom osamdesetih gotovo potpuno se povukla iz glume.

Posebnu pažnju privlačio je i njen privatni život. Bivšeg bubnjara Bitlsa Ringa Stara upoznala je 1980. godine, a samo godinu dana kasnije par se venčao u Londonu. U braku su više od četiri decenije.

Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Barbara i Ringo zajedno su 1988. godine otišli na rehabilitaciju zbog problema salkoholom i drogama, a nakon lečenja ostali su trezni. Nekoliko godina kasnije Bah je s Peti Bojd, bivšom suprugom Džordža Harisona i Erika Kleptona, suosnovala program SHARP za pomoć osobama koje se bore sa zavisnošću.

Od sredine osamdesetih Barbara se gotovo potpuno povukla iz sveta glume i danas se retko može videti u javnosti, zbog čega njeno najnovije pojavljivanje nije prošlo nezapaženo.

Barbara Bah i Ringo Star Foto: Lisa O'Connor / Shutterstock Editorial / Profimedia

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