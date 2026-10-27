Slušaj vest

Erika Eleniak podigla je veliku prašinu na platformi OnlyFans, jer je nekadašnja zvezda serije "Čuvari plaže" zaradila skoro 300.000 dolara za samo tri meseca, što je stavlja na put da tokom prve godine ostvari prihod od čak milion dolara.

Pogledajte u galeriji Eriku Eleniak u seriji "Čuvari plaže":

1/6 Vidi galeriju Erika Eleniak, Čuvari plaže Foto: American Pictorial Collection / Hollywood Archive / Profimedia, United Archives / IFTN / United Archives / Profimedia

Izvori bliski glumici navode da posao cveta, a njena zarada pokazuje da već sada prihoduje znatno više od 10.000 dolara nedeljno, koliko je inkasirala ubrzo nakon otvaranja profila u avgustu.

Sadržaj za pretplatnike

Kako je TMZ ranije izvestio, letos je objavljena vest da se Erika u 56. godini pridružila ovoj platformi, obećavajući obožavaocima svoju intimniju i razigraniju stranu, uz fotografije, video-zapise, sadržaj sa plaže i pregršt kadrova na kojima je bosa.

Erika Eleniak, Čuvari plaže Foto: THE BAYWATCH COMPANY / Album / Profimedia

Novac je počeo da pristiže velikom brzinom, pa je već krajem tog meseca zabeleženo da zarađuje oko 10.000 dolara nedeljno, uz više od 1.100 pretplatnika.

Holivudski veterani na digitalnim platformama

Erika se proslavila ulogom čuvarke plaže Šoni Meklejn u seriji "Čuvari plaže" u periodu od 1989. do 1992. godine, ali je jasno stavila do znanja da njeni pratioci na Onlyfans-u vide sasvim drugačije izdanje glumice u odnosu na ono koje pamte iz kultnog crvenog kupaćeg kostima.

Erika Eleniak danas Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ona nije jedina veteranka Holivuda koja unovčava svoju popularnost na ovoj mreži, budući da su profil otvorile i 85-godišnja zvezda serije "Knots Landing" Dona Mils, kao i glumica Džejmi Presli.

Iako Erika još uvek treba da dostigne najveće zvezde ove platforme kao što je Sofi Rejn, bivša čuvarka plaže nesumnjivo pravi ogroman talas u javnosti.

Pogledajte video: Najpopularniji model na OnlyFansu