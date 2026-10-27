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Otac Megan Markl, 82-godišnji Tomas Markl, suočava se sa teškim optužbama za seksualno zlostavljanje dece nakon što su u njegovom nekadašnjem domu na Filipinima navodno pronađeni brojni materijali koji prikazuju zlostavljanje maloletnika. Ukoliko bude optužen i proglašen krivim, preti mu zatvorska kazna do 12 godina.

Pogledajte fotografije Tomasa Markla:

1/7 Vidi galeriju Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

Filipinske vlasti pokrenule su forenzičku analizu pronađenih materijala i prenosnog računara, a rezultati bi trebalo da budu poznati za otprilike nedelju dana. Ministar unutrašnjih poslova Džonvik Remulja potvrdio je da policija sprovodi istragu i da će o eventualnom podizanju optužnice odlučiti nakon prikupljanja dokaza.

"Trenutno sve upućuje na mogućnost da je reč o počiniocu najtežih seksualnih krivičnih dela. Želimo da budemo sigurni pre nego što objavimo rezultate", izjavio je Remulja za The Guardian.

Markl je sve optužbe odlučno odbacio.

"Nevin sam. Nikada nisam učinio ništa takvo na Filipinima", poručio je.

Prijavu podneo sin

Ceo slučaj pokrenuo je njegov 60-godišnji sin Tomas Markl Mlađi, koji je filipinskoj policiji prijavio uznemirujuće otkriće među očevim stvarima u njihovom nekadašnjem domu u Cebuu. Prema pisanju lista The Sun, u četiri kutije navodno je pronašao stotine, pa čak i hiljade fotografija seksualnog zlostavljanja dece.

Tomas Markl Mlađi, brat Megan Markl Foto: Profimedia

"Kada sam pronašao taj materijal, bio sam užasnut i nisam imao drugog izbora nego da prijavim oca. Godinama sam ga podržavao, brinuo se o njemu i pomagao mu, ali tome je sada kraj", izjavio je Tomas Mlađi.

Posebno je odjeknula njegova poruka polusestri Megan, sa kojom porodica godinama ima narušene odnose.

"Tako mi je žao, Megan. Sada znam da sam poslednjih devet godina štitio pogrešnu osobu. Nakon svega što sam video, verujem da je čovek kojeg sam branio i o kome sam se brinuo čudovište", rekao je.

Reakcija Megan Markl

U međuvremenu su isplivali i detalji pisma koje je Megan navodno poslala ocu u decembru prošle godine, dok se u filipinskoj bolnici oporavljao od amputacije leve noge.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema pisanju Daily Mail-a, vojvotkinja je u pismu iznela tvrdnje o njegovom navodnom zlostavljanju maloletnih devojčica i poručila mu da nikada neće upoznati njenu decu, sedmogodišnjeg Arčija i petogodišnju Lilibet, koju ima sa princom Harijem.

Megan je otkrila i da je za optužbe protiv oca prvi put saznala još 2019. godine, kada ju je kontaktirala londonska Metropoliten policija. Tada joj je, kako tvrdi, rečeno da se navodi istražuju i savetovano joj je da o njima ne govori javno kako ne bi ugrozila mogući pravni postupak.

Uključio se i FBI

Britanska policija sada se našla pod kritikama jer informacije o navodnim krivičnim delima nije prosledila drugim nadležnim institucijama.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Naime, još 2019. godine primila je pismo Marklove bivše supruge Rozlin Lavles, koja je iznela niz ozbiljnih optužbi protiv njega. Policija je priznala da detalji pisma nisu bili podeljeni sa drugim organima za sprovođenje zakona, a trenutno razmatra i prijavu sopstvenog postupanja nadzornom telu.

U istragu je uključen i američki FBI, koji je potvrdio da je upoznat sa slučajem i da će po potrebi sarađivati sa filipinskim vlastima.

Tvrdnje o nameštaljci

Tomas Markl trenutno boravi u rehabilitacionom centru na Floridi, gde nastavlja lečenje nakon amputacije noge. Prema sopstvenim rečima, dijagnostikovana mu je i demencija.

U razgovoru za The Mail on Sunday priznao je da je tokom ranijih poseta Filipinima plaćao seksualne usluge, ali je naglasio da nikada nije imao odnose sa maloletnim licima.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Profimedia

"Nikada nisam imao polni odnos sa osobom mlađom od 18 godina", izjavio je.

Tvrdi i da računari na kojima su navodno pronađeni sporni materijali nisu bili u njegovom posedu otkako se 2025. godine preselio iz Meksika na Filipine. Veruje da mu je sadržaj podmetnut kako bi se uništio njegov ugled.

U njegovu odbranu stala je i ćerka Samanta Markl, koja smatra da je reč o nameštaljci jer su, prema njenim rečima, brojne osobe mogle da imaju pristup kutijama sa očevim stvarima. Megan se nakon novih otkrića oglasila i poručila da je duboko potresena optužbama, koje je opisala kao "odvratnije nego što bi iko mogao da zamisli".

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Profimedia

"Moje misli su uz svu decu koja su možda pretrpela zlostavljanje", poručila je vojvotkinja.

Ukoliko filipinske vlasti prikupe dovoljno dokaza i podignu optužnicu, Markl bi mogao da se suoči i sa izručenjem iz Sjedinjenih Američkih Država, koje sa Filipinima imaju sporazum o ekstradiciji. Istraga je još u toku, a protiv Tomasa Markla, prema trenutno dostupnim navodima, nije potvrđeno podizanje optužnice.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

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