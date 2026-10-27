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Brkovi, havajske košulje i crveni Ferari bili su dovoljni daTom Selek osamdesetih postane jedan od najvećih televizijskih zavodnika. Nova generacija gledalaca upoznala ga je kao šarmantnog dr Ričarda Burka u kultnim "Prijateljima", gde je osvojio Moniku, ali i brojne obožavateljke serije.

Pogledajte u galeriji Toma Seleka u seriji "Prijatelji":

1/5 Vidi galeriju Tom Selek, Kortni Koks, serija Prijatelji Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Warner / AFP / Profimedia

Njegova karijera nije stala ni decenijama kasnije. Danas ima 81 godinu, iza sebe skoro 60 godina pred kamerama, dugogodišnji brak i dvoje dece, a upravo je ugovorio i novu televizijsku ulogu.

Tomas Vilijam Selek rođen je 29. januara 1945. godine u Detroitu, ali se njegova porodica, dok je još bio dečak, preselila u Kaliforniju. U mladosti mu gluma nije bila primarni plan. Studirao je poslovnu administraciju na Univerzitetu Južne Kalifornije i igrao košarku, a tek ga je profesor podstakao da okuša sreću pred kamerama.

Kultne uloge

Pre velike slave pojavljivao se u reklamama i manjim televizijskim i filmskim ulogama, a onda je 1980. dobio rolu koja mu je promenila život. Kao Tomas Magnum u seriji "Magnum, P.I." postao je jedna od najvećih televizijskih zvezda osamdesetih. Serija se prikazivala osam sezona, sve do 1988, a Selek je za ovu ulogu dobio pet nominacija za Emi, dok je samu nagradu osvojio 1984. godine.

Tom Selek u seriji Magnum Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Upravo ga je "Magnum" koštao još jedne role koja je mogla potpuno da preokrene tok njegove karijere. Selek je bio izabran za ulogu Indijane Džonsa u filmu "Otimači izgubljenog kovčega", ali zbog ugovornih obaveza prema seriji nije mogao da prihvati posao. Uloga je na kraju pripala Harisonu Fordu i postala jedna od najpoznatijih u istoriji kinematografije.

Filmski uspesi

Nakon završetka "Magnuma", Selek nije nestao sa ekrana. Glumio je u filmovima "Tri muškarca i beba", "Kvigli u Australiji", "Gospodin Bejzbol" i brojnim drugim ostvarenjima. Film "Tri muškarca i beba", u kojem je delio kadar sa Tedom Densonom i Stivom Gutenbergom, postao je najveći bioskopski hit 1987. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nova generacija gledalaca otkrila ga je devedesetih zahvaljujući seriji "Prijatelji". Tumačio je lik dr Ričarda Burka, starijeg oftalmologa i porodičnog prijatelja Gelerovih, koji započinje romansu sa Monikom. Njihova ljubavna priča uvrstila se među najupečatljivije u seriji, a Selek je za ovu gostujuću ulogu nagrađen nominacijom za Emi.

Tom Selek, Kortni Koks, serija Prijatelji Foto: Warner / AFP / Profimedia

Još jednu dugovečnu televizijsku ulogu započeo je 2010. godine. U seriji "Plave krvi" (Blue Bloods) igrao je njujorškog policijskog komesara Frenka Regana, glavu uticajne policijske porodice. Serija se emitovala čak 14 sezona, sve do finala 2024. godine. Selek nije krio nezadovoljstvo zbog završetka snimanja i javno je isticao da bi rado nastavio rad na projektu.

Pored toga, godinama je tumačio šefa policije Džesija Stouna u nizu televizijskih filmova snimljenih po romanima Roberta B. Parkera. Selek je na ovim ostvarenjima radio i kao izvršni producent, a često je govorio o želji da snimi još jedan nastavak o ovom junaku.

Tom Selek, serija Plava krv Foto: CBS Collection / Everett / Profimedia

Miran život na ranču i stabilan brak

Za razliku od mnogih kolega iz Holivuda, privatni život uglavnom je držao daleko od očiju javnosti. Prvi brak sa glumicom i modelom Žaklin Rej okončan je razvodom 1982. godine. Tokom zajedničkog života usvojio je njenog sina Kevina, koji se kasnije posvetio muzici.

Godine 1987. oženio se britanskom glumicom Džili Mak, sa kojom je 1988. dobio ćerku Hanu Margaret Selek. Njihov brak traje bezmalo četiri decenije, što predstavlja pravu retkost u svetu šou-biznisa. Hana nije pošla očevim stopama u glumačke vode, već je izgradila uspešnu karijeru u konjičkom sportu.

Tom Selek, Džil Mak Foto: mark reinstein / Alamy / Profimedia

Porodica je godinama živela povučeno od uobičajenog holivudskog blještavila. Selek je po završetku rada na "Magnumu" kupio veliko imanje u kalifornijskom Hiden Veliju, koje je nekada pripadalo Dinu Martinu. Tamo i danas provodi veći deo vremena, ističući da mu izuzetno prijaju rad na zemlji i mir seoskog imanja.

Novi projekti u devetoj deceniji

Selek je 2024. godine objavio memoare pod nazivom "You Never Know", u kojima se osvrnuo na višedecenijski rad u Holivudu, od ranih audicija i "Magnuma", do vrhunaca karijere i propuštenih šansi.

Iako je nakon završetka serije "Plave krvi" napravio kraću pauzu bez stalnog angažmana, glumac nema nameru da se povuče. U avgustu 2026. ozvaničeno je da će se pojaviti kao gost u novoj humorističkoj seriji uz Elizabet Benks i Teda Densona.

Tom Selek Foto: Adela Loconte / Shutterstock Editorial / Profimedia

To će predstavljati ponovni susret Seleka i Densona gotovo četiri decenije posle komedije "Tri muškarca i beba", dok pojedinosti o njegovom novom liku još uvek nisu saopštene javnosti.

Tako Tom Selek i u 81. godini ostaje posvećen profesiji koja ga je proslavila. Od poletnog Magnuma sa čuvenim brkovima i Ferarijem, preko Monikinog partnera Ričarda u "Prijateljima", pa do autoritativnog Frenka Regana, menjali su se formati i decenije, dok su upečatljivi brkovi ostali njegov nepromenjeni zaštitni znak.

(Kurir.rs/Showbuzz)

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