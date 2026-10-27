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Žarko Stevanović, dugogodišnji tragač u kvizovima „Potera“ i „Superpotera“, i njegova supruga Jelena otkrili su kako izgleda njihova svakodnevica. Bračni par deli život još od 2015. godine, a venčali su se pre četiri godine nakon što su se prvobitno upoznali na „Bir festu“.

– Lako smo se prilagodili jedno drugome, iako smo bili mladi. Imamo mnogo toga zajedničkog. Maltene već smo bili prilagođeni, posle smo zajedno rasli. Kompromis je preduslov svake veze, a naše prilagođavanje se dešavalo u hodu – ispričali su Jelena i Žarko Stevanović.

Žarko Stevanović i supruga Jelena Foto: Damir Dervišagić

Strpljenje i sitne zaboravnosti

Iako pred TV kamerama pokazuje besprekorno znanje, omiljeni tragač priznaje da u privatnom životu slabo pamti neke obične, svakodnevne stvari:

– To su situacije kada mi, na primer, Jelena tokom dana kaže da ćemo sutradan imati goste, a kad to uveče ponovi, ja se začudim. (smeh)

Evo čime se Jelena bavi

Sa druge strane, Jelena drži časove matematike, a Žarko ističe da je njegova supruga neuporedivo strpljivija od njega:

– Jelena je neuporedivo bolja i uvek će biti bolja u “disciplini”- strpljenju. Ono do punog izražaja dolazi dok deci drži časove, ali i u bezbroj drugih situacija. Ja jednom ili dva puta nešto objasnim i više nemam živaca – iskren je Žarko.

Žarko i Jelena Foto: Printscreen/Facebook

Jelena skromno navodi da smatra da nije u tome bolja od njega, iako on to često naglašava.

Zajednički hobi i podrška na snimanjima

U slobodno vreme bračni par zajedno organizuje pab kvizove, dok Jelena redovno bodri Žarka iz publike tokom snimanja „Potere“:

– Nisam bila samo na dva snimanja “Potere”, jer nisam znala da mogu da dođem – rekla je Jelena, dok je Žarko dodao:

– Ona mi je talija.

(Kurir.rs/Blic)

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