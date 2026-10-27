"Ja za to nemam živaca" Žarko iz "Potere" otkrio kako izgleda njegov brak sa suprugom Jelenom!
- Žarko Stevanović iz 'Potere' i supruga Jelena ispričali su kako izgleda njihova svakodnevica, uz naglasak na kompromis i zajedničko prilagođavanje od upoznavanja na Bir festu.
- Jelena drži časove matematike, a Žarko priznaje da u privatnom životu zaboravlja obične stvari i da mu je supruga mnogo strpljivija.
- Bračni par zajedno organizuje pab kvizove, dok Jelena redovno dolazi na snimanja 'Potere' i Žarko je zove svojom talijom.
Žarko Stevanović, dugogodišnji tragač u kvizovima „Potera“ i „Superpotera“, i njegova supruga Jelena otkrili su kako izgleda njihova svakodnevica. Bračni par deli život još od 2015. godine, a venčali su se pre četiri godine nakon što su se prvobitno upoznali na „Bir festu“.
– Lako smo se prilagodili jedno drugome, iako smo bili mladi. Imamo mnogo toga zajedničkog. Maltene već smo bili prilagođeni, posle smo zajedno rasli. Kompromis je preduslov svake veze, a naše prilagođavanje se dešavalo u hodu – ispričali su Jelena i Žarko Stevanović.
Strpljenje i sitne zaboravnosti
Iako pred TV kamerama pokazuje besprekorno znanje, omiljeni tragač priznaje da u privatnom životu slabo pamti neke obične, svakodnevne stvari:
– To su situacije kada mi, na primer, Jelena tokom dana kaže da ćemo sutradan imati goste, a kad to uveče ponovi, ja se začudim. (smeh)
Evo čime se Jelena bavi
Sa druge strane, Jelena drži časove matematike, a Žarko ističe da je njegova supruga neuporedivo strpljivija od njega:
– Jelena je neuporedivo bolja i uvek će biti bolja u “disciplini”- strpljenju. Ono do punog izražaja dolazi dok deci drži časove, ali i u bezbroj drugih situacija. Ja jednom ili dva puta nešto objasnim i više nemam živaca – iskren je Žarko.
Jelena skromno navodi da smatra da nije u tome bolja od njega, iako on to često naglašava.
Zajednički hobi i podrška na snimanjima
U slobodno vreme bračni par zajedno organizuje pab kvizove, dok Jelena redovno bodri Žarka iz publike tokom snimanja „Potere“:
– Nisam bila samo na dva snimanja “Potere”, jer nisam znala da mogu da dođem – rekla je Jelena, dok je Žarko dodao:
– Ona mi je talija.
(Kurir.rs/Blic)
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