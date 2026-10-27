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Skroman, uspešan i seksepilan, glumac Noa Vajl (55) teško je poverovao da je poneo titulu najseksepilnijeg muškarca na svetu. Njegova supruga Sara (46), međutim, uverila ga je da to priznanje i te kako zaslužuje.

"Ona smatra da sam dobar čovek, kao i da su moj karakter i način na koji obavljam ulogu oca i supruga vredni promovisanja. Pomislio sam: Dobro, ako ti tako kažeš", ispričao je. Dodao je i da je Sara "bila veoma zadovoljna što to govori u prilog njenom dobrom ukusu".

Iako je bilo potrebno dosta nagovaranja da Vajl prihvati titulu "najseksepilnijeg muškarca na svetu", ovo nije prvi put da se našao u sličnom izboru magazina People. Još devedesetih, dok je osvajao publiku kao zgodni mladi dr Karter u seriji "Urgentni centar", pojavio se na naslovnoj strani specijalnog izdanja posvećenog "seksepilnim muškarcima iz Urgentnog centra", zajedno saDžordžom Klunijem, Erikom La Salom i Entonijem Edvardsom.

Kluni je kasnije čak dva puta poneo laskavu titulu, dok je Vajl na svoje priznanje morao da sačeka.

Noa Vajl je u intervjuu za People otkrio i kako su njegova deca – Oven (24), Oden (21) i Frensis (11) – reagovala na laskavu titulu.

"Moj sin je veoma praktičan. Rekao je: 'O, pa ovo će mi sada znatno otežati život. Ali dobro, tata, nema veze. Mada, time privlačiš i gomilu onih koji te ne podnose.' Starija ćerka je samo rekla: 'Ne, nema šanse, nema šanse.' Mislim da će me zbog ovoga zadirkivati narednih 50 godina", ispričao je glumac

Na pitanje da li će mu titula nešto promeniti u životu, odgovorio je u šaljivom tonu:

"Nadam se da će ovo promeniti sve. Nadam se da će od sada pa nadalje sve biti med i mleko, mnogo uživanja i lepih stvari (smeh). Ma ne, šalim se, ali sigurno ću biti meta šala i zadirkivanja prijatelja i porodice."

A kako će reagovati Džordž Kluni?

"Mislim da će ga to zabaviti i da će se, nadam se, osećati kao ponosan 'tata' što sam dočekao godine u kojima mi je kosa osedela", našalio se.

Serija Urgentni Centar Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Noa Vajl, poznat i po ulozi Flina Karsena u franšizi "Bibliotekar", potom se prisetio detinjstva i mladosti.

"U osnovnoj školi sam prešao iz stanja u kojem sam bio nekako mršav i izdužen u fazu u kojoj sam bio nizak i zdepast, a onda sam se u srednjoj školi ponovo izdužio. Ali taj period, dok sam bio nizak i zdepast, bio je ispunjen nesigurnošću. Nisam bio naročito dobar sportista, a ni sjajan učenik. Zato sam nastavio da tražim svoje ljude – i pronašao ih na odseku za pozorište."

Noa Vajl Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

"Više volim da budem u tuđoj koži"

Na pitanje kada je konačno počeo da se oseća prijatno u svojoj koži, glumac je iskreno odgovorio:

"Baš sam se nadao da će današnji dan biti taj. 'Pogledaj sebe. Ti si najseksepilniji muškarac na svetu. Konačno možeš da se osećaš prijatno u sopstvenoj koži.' Još uvek ne. Više volim da budem u tuđoj koži. Volim da ulazim u likove. Inače postajem nesiguran. To mi je i dalje najteži vid interakcije – govoriti bez scenarija, kao ja lično.

U ovaj posao ulaziš jer si po prirodi posmatrač. A onda, čim stekneš bilo kakvu slavu, ta privatnost ti biva odmah oduzeta. Teško je to pomiriti u sebi. Trebalo mi je mnogo vremena. Ovaj projekat mi pruža priliku da stvari postavim drugačije nego prvi put – uz malo više prisutnosti i malo više prisebnosti."

Govoreći o slavi koju mu je donela uloga u seriji "Urgentni centar", prisetio se koliko mu se život brzo promenio:

"Veoma uspešno sam se pretvarao. Bila su to uzbudljiva vremena. Nakon 22. rođendana, gotovo preko noći, došlo je do potpunog preokreta. Kada sam izašao iz te priče sa 'Urgentnim centrom', imao sam 37 godina, bio sam u braku sa bivšom suprugom Trejsi Vorbin i imao dvoje dece – život mi je bio potpuno drugačiji. Ipak, činilo se kao da je sve prošlo u trenu, kao u magli."

Uloge lekara donele su mu i neobične susrete sa obožavaocima.

"Jedne večeri sedeo sam u restoranu sa suprugom i još jednim parom, kada nam je prišao stariji bračni par. Žena je rekla: 'Obožavamo seriju The Pitt. Nismo propustili nijednu epizodu. Upravo sam imala operaciju. Hoćete li možda pogledati?' Zatim je podigla nogavicu i pokazala mi najsvežije šavove koje sam video u poslednje vreme. Rekao sam: 'Čini se da lepo zarasta. Da li se već u potpunosti oslanjate na tu nogu?' A moja supruga će na to: 'Zar to stvarno radiš upravo sada?'"

Na pitanje da li ga lekari inspirišu, odgovorio je bez oklevanja:

"O da, mnogo njih. Sarađujem sa dr Džoom Saksom, koji uskoro treba da primi nagradu za životno delo Medicinskog fakulteta Univerziteta Stanford. Takođe, preko kompanije FIGS, čiji sam globalni ambasador, upoznao sam veoma inspirativne i zaista impresivne ljude koji se aktivno bave svojim poslom. Smatram ih neverovatno plemenitim."

Najseksepilniji muškarac pere sudove i sprema doručak supruzi i ćerki

Kada ne radi, Vajl uživa u jednostavnim svakodnevnim navikama, iako priznaje da retko ima slobodan dan.

"Obično pripremam doručak za suprugu i ćerku. Imam naviku da svakodnevno vodim dnevnik. Trudim se da svakog dana bar malo vežbam – radim pilates ili vežbe sa ketlbel tegovima – a takođe vodim pse u šetnju. Pokušavam da svakog dana bar malo čitam. Trudim se i da ne provodim previše vremena skrolujući po telefonu. Ipak, retko imam slobodan dan."

Ne beži ni od kućnih poslova, a za jedan je posebno zadužen.

"Ja sam glavni za sudove. Sudopera je moja teritorija. Preporučio bih i drugim muškarcima da se late pranja sudova, jer je to veoma terapeutski."

Na pitanje o svojoj najvećoj slabosti, priznao je da teško odoleva kupovini preko Instagrama.

"Ona na koju sam trenutno najmanje ponosan jesu moje navike kupovine preko Instagrama. Uglavnom oprema za preživljavanje. Uvek me upecaju. 'Misliš da si spreman? Nisi. Znaš šta ti treba? Treba ti ova kanta... sra*a.'"

Kada je reč o onome što ga najviše nervira, odgovor je jasan – kašnjenje.

"Ne volim da kasnim. Radije ću stići pet do 10 minuta ranije, naći dobro mesto za parkiranje, izbeći stres i popiti piće u baru."

Kada je reč o omiljenom mestu na svetu, glumac ne mora daleko da putuje.

Noa Vajl Foto: NBC Collection / Everett / Profimedia

"Više volim da provodim vreme kod kuće. Imam imanje u Santa Inezu, u Kaliforniji; to je moje glavno utočište."

Iako je publici već pokazao brojne talente, Noa Vajl otkrio je i jednu neobičnu veštinu.

"Zvuči čudno, ali imam talenat da golim rukama uhvatim muvu u letu. Uhvatim je i pustim. Imam zaista, zaista brze ruke."

Kratko se osvrnuo i na svoj horoskopski znak.

"Blizanac sam – pomalo sam promenljiv. Sklon sam tome da stvari radim intenzivno, ali samo tokom određenih perioda."

Romantičnim poklonima osvajao je Saru

Najseksepilniji muškarac na svetu ne krije svoju romantičnu stranu. Govoreći o najromantičnijem gestu, prisetio se početka veze sa suprugom Sarom.

"Kada smo moja supruga i ja tek počeli da se zabavljamo, ja sam već imao dvoje dece iz prethodnog braka. Nismo uvek mogli da budemo zajedno jer su deca bila kod mene, a skoro godinu dana ih nisam upoznao sa njom. Zato sam, u vreme kada nismo bili zajedno, pravio poklone za svoju suprugu. Pravio sam knjige sa fotografijama i uspomenama na stvari koje smo radili tokom naših izlazaka, uz crteže, pesme i razne sitnice na koje bih naišao. Bio je to način da, dok smo razdvojeni, učinim nešto za nju – nešto za šta sam verovao da će joj se dopasti kada se ponovo vidimo."

A kako izgleda njihov idealan izlazak? Glumac kaže da je najvažnije da pronađu vreme jedno za drugo.

Noa Vajl Foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Trudimo se da ih organizujemo češće. Ćerka nam je otišla u kamp na dve nedelje, a nakon što smo prebrodili prvih 48 sati u stilu: 'Ne znam šta da radimo bez deteta kojem bismo posvetili svu svoju ljubav i pažnju', shvatili smo: 'Čekaj malo, pa mi smo to nekada pružali jedno drugom.' I onda smo se sjajno proveli. Savršen izlazak može da podrazumeva ostajanje kod kuće. Može biti i odlazak negde napolje. A može biti i odlazak na neko mesto gde ćemo, zapravo, opet ostati unutra. Ali uglavnom je tu reč i o hrani."

Dobro pamti trenutak kada je shvatio da je Sara prava žena za njega.

"Jednom smo automobilom punim dece išli na doručak. Volim jastrebove – to su mi jedne od omiljenih životinja – i ugledao sam jednog kako lebdi u vazduhu. Baš sam hteo da kažem: 'Ljudi, gledajte, kakav divan jastreb!', kada sam shvatio da leti pravo ka mom automobilu. Nije bilo načina da izbegnem udarac. Udario sam ga, a u retrovizoru sam video da ga je udario i automobil iza mene. Ispustio sam zvuk između vriska i plača. Moja supruga je odmah shvatila da će mi to upropastiti celu nedelju, pa je izgovorila tri reči – jedine koje su mogle da me spreče da skrenem automobilom s puta. Rekla je: 'Izabrao je tebe.' Ona uvek zna kojim rečima da 'deaktivira bombu'".

Govoreći o očinstvu, istakao je da mu je upravo rođenje sina promenilo pogled na život i navelo ga da napusti "Urgentni centar".

Noa Vajl Foto: Gonzalo Marroquin / Getty images / Profimedia

"To je bio događaj koji mi je najviše promenio život. Stavili su mi sina u naručje, a ja sam pomislio: 'Sad mi je jasno. Nije stvar u meni, nego u tebi.' Tada sam dao otkaz u 'Urgentnom centru'. Rodio se, čini mi se, u utorak. Radio sam u sredu, četvrtak i petak, a u subotu sam prvi put proveo vreme sa njim. Kada sam se u ponedeljak vratio na posao, gledao sam u sat i pitao se: 'Čekaj malo, šta mi ovo radimo?' Nikada ranije nisam žurio da završim posao kako bih stigao kući, pa sam se zapitao: 'Dobro, gde ti zapravo želiš da budeš?' I tako sam podneo ostavku. Nazvao sam to 'razvodom uz pravo viđanja', a onda sam se vratio samo za veliko finale."

Na kraju je otkrio na čemu je najviše zahvalan.

"Imam divnu suprugu. Imam divnu decu. Imam četvoro roditelja koji su još uvek živi i sposobni da, znate, sami jedu, večeraju i daju savete. Zahvalan sam na svom poslu, kolegama, prijateljima i mentorima, kao i na nastavnicima koje sam imao."

Roditelji Noe Vajla razveli su se kada je imao šest godina, a važnu ulogu u njegovom odrastanju imali su i maćeha i očuh, koje takođe smatra svojim roditeljima.

(Kurir.rs/Žena)

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