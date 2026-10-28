Slušaj vest

Glumica Dženifer Lorens (36) otvoreno je progovorila o estetskim zahvatima i otkrila da je povećala grudi.

U intervjuu za časopis The Cut, koji je dala povodom predstavljanja svog brenda za negu kose Mes, oskarovka je priznala i da razmišlja o još jednoj estetskoj operaciji.

Dženifer Lorens na dodeli Zlatnih globusa 2026
Dženifer Lorens na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Želi i fejslifting, a otkrila je i zašto

Lorens je potvrdila da je povećala grudi, a otkrila je i da u budućnosti planira zatezanje lica, odnosno fejslifting. Glumica nije krila da joj je važno kako izgleda, a o svojim željama govorila je uz dozu humora.

„Želim da budem seksi mama. Kada ostavljam decu u vrtiću, želim da izgledam kao žena koja sve drži pod kontrolom, čak i kada sam se tek probudila, a zapravo sam u potpunom haosu“, rekla je glumica.

Sa suprugom ima dva sina, a porodični život čuva od javnosti

Dženifer Lorens sa suprugom Kukeom Maronijem ima dvojicu sinova – četvorogodišnjeg Saja i dečaka koji ima 19 meseci.

Par se venčao 2019. godine, a glumica svoj porodični život uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

profimedia-1001621122.jpg
Foto: Serge Arnal / Starface / imago stock&people / Profimedia


Osim o estetskim zahvatima, Lorens je u intervjuu kratko govorila i o svom novom brendu za negu kose Mes. Osvrnula se i na nagađanja da je pokrenula sopstvenu kompaniju kako bi osigurala svoju finansijsku budućnost.

„Pametniji način da osiguram svoju budućnost bio bi da prihvatim ulogu u nekoj velikoj filmskoj franšizi. Pokrenuti kompaniju samo da biste se obogatili isto je kao da skočite sa kruzera i nadate se da ćete završiti na drvenim vratima“, našalila se glumica.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustitePop kulturaRetko priča o mužu, ali sad je napravila izuzetak: Oskarovka otkrila obavezno pravilo zbog kojeg joj brak funkcioniše
Dženifer Lorens sa suprugom, galeristom Kukom Maronijem
Pop kulturaNije odolela trendu "golih haljina": Dženifer Lorens se nije stidela da pokaže intimne delove tela!
Dženifer Lorens
Pop kulturaNajveći modni promašaji s dodele Zlatnog globusa: Dženifer Lopez nije jedina koja je došla u "goloj haljini" bez donjeg veša (FOTO)
Dženifer Lorens
Pop kulturaNakon drugog porođaja sve je propalo: Dženifer Lorens progovorila o plastičnim operacijama, evo šta će sve raditi!
profimedia-1001621122.jpg

01:56
Nikol Kidman sa tamnim obrvama Izvor: Instagram/inthecove