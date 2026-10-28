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Glumica Dženifer Lorens (36) otvoreno je progovorila o estetskim zahvatima i otkrila da je povećala grudi.

U intervjuu za časopis The Cut, koji je dala povodom predstavljanja svog brenda za negu kose Mes, oskarovka je priznala i da razmišlja o još jednoj estetskoj operaciji.

Dženifer Lorens na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Želi i fejslifting, a otkrila je i zašto

Lorens je potvrdila da je povećala grudi, a otkrila je i da u budućnosti planira zatezanje lica, odnosno fejslifting. Glumica nije krila da joj je važno kako izgleda, a o svojim željama govorila je uz dozu humora.

„Želim da budem seksi mama. Kada ostavljam decu u vrtiću, želim da izgledam kao žena koja sve drži pod kontrolom, čak i kada sam se tek probudila, a zapravo sam u potpunom haosu“, rekla je glumica.

Sa suprugom ima dva sina, a porodični život čuva od javnosti

Dženifer Lorens sa suprugom Kukeom Maronijem ima dvojicu sinova – četvorogodišnjeg Saja i dečaka koji ima 19 meseci.

Par se venčao 2019. godine, a glumica svoj porodični život uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

Foto: Serge Arnal / Starface / imago stock&people / Profimedia



Osim o estetskim zahvatima, Lorens je u intervjuu kratko govorila i o svom novom brendu za negu kose Mes. Osvrnula se i na nagađanja da je pokrenula sopstvenu kompaniju kako bi osigurala svoju finansijsku budućnost.

„Pametniji način da osiguram svoju budućnost bio bi da prihvatim ulogu u nekoj velikoj filmskoj franšizi. Pokrenuti kompaniju samo da biste se obogatili isto je kao da skočite sa kruzera i nadate se da ćete završiti na drvenim vratima“, našalila se glumica.

(Kurir.rs/Index.hr)