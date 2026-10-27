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Rijaliti zvezda Kim Kardašijan (46) zasad ne planira da se bavi politikom, ali ne isključuje mogućnost da se jednog dana kandiduje za neku političku funkciju.

Medijska zvezda i preduzetnica o tome je govorila u novoj biografiji „Građanka Kim“ (Citizen Kim), koju je napisao Džonatan Van Meter.

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan u Rimu na filmskom festivalu Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Posle Bajdenove debate počeli da je nagovaraju da se kandiduje

O mogućem ulasku u politiku Kim je počela ozbiljnije da razmišlja nakon predsedničke debate Džoa Bajdena i Donalda Trampa 2024. godine. Kako kaže, upravo tada su počeli da joj se javljaju ljudi sa idejom da bi i sama mogla da se kandiduje.

„Ljudi me to stalno pitaju“, rekla je Kardašijan autoru biografije.

„Neverovatno je koliko mi se ljudi javilo nakon katastrofalne Bajdenove debate. Laska mi što mislite da sam sposobna za to“, priznala je Kim.

Ipak, rijaliti zvezda trenutno ima druge prioritete i smatra da pre eventualne političke karijere mora da ostvari nekoliko važnih ciljeva.

„Prvo moram da položim pravosudni ispit i postanem advokatica“, objasnila je.

Džo Bajden Foto: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne želi da se odrekne svog poslovnog carstva

Kim je istakla i da bi ulazak u politiku mogao da utiče na njene poslovne aktivnosti, što joj trenutno ne odgovara.

„Osim toga, ako se kandidujete za javnu funkciju, postoje ograničenja u vezi sa posedovanjem i vođenjem kompanije, a ja volim SKIMS i sve što smo izgradili. To mi je sada najvažnije i definitivno mi je potrebno još vremena“, rekla je preduzetnica.

Kim sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom ima četvoro dece – Nort (13), Sejnta (10), Čikago (8) i Psalma (7).

Iako zasad ne želi da se upušta u političke vode, tu mogućnost nije potpuno odbacila.

„Ali imamo vremena“, dodala je.

Kim Kardašijan Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Šest godina se školovala za pravnicu, ali još nije položila ispit

Iako još nije advokatica, Kim je već glumila jednu u televizijskoj seriji. U biografiji je priznala da ni sama nije sigurna kuda će je odvesti pravno obrazovanje.

U maju je završila šestogodišnje pravno naukovanje, tokom kojeg je učila i sticala iskustvo radeći u advokatskoj kancelariji.

Reč je o posebnom programu koji u Kaliforniji omogućava kandidatima da pristupe pravosudnom ispitu bez završetka klasičnih studija prava.

Međutim, Kardašijan nije uspela da položi pravosudni ispit, ali ne namerava da odustane od svog cilja. Pripreme je u međuvremenu privremeno stavila na čekanje.

„Šest godina sam posvetila ovome i neću odustati dok ne položim ispit“, napisala je na Instagramu u novembru prošle godine.

Foto: STAR CHANNEL 20th Television

„Nema prečica ni odustajanja, samo još više učenja i odlučnosti“, poručila je Kim.



Dodatnu motivaciju daje joj činjenica da joj, kako tvrdi, nije mnogo nedostajalo do prolaza.

„Bila sam veoma blizu prolaska, što me samo dodatno motiviše“, rekla je Kardašijan, koja u seriji „Sve je dozvoljeno“ (All's Fair), čiji je tvorac Rajan Marfi, igra advokaticu.

Na kraju se našalila na sopstveni račun, uz komentar koji najbolje opisuje njenu trenutnu situaciju:

„Još nisam advokatica, samo veoma dobro odevena glumim jednu na televiziji.“