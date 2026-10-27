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Glumac Ričard Ril, poznat po ulozi u kultnoj komediji „Office Space", preminuo je 15. oktobra u 78. godini, a sada je otkriven i uzrok njegove smrti.

Prema izvodu iz matične knjige umrlih, do kojeg je došao časopis Pipl (People) u Los Anđelesu, neposredni uzrok smrti bio je karcinom orofarinksa, vrsta raka koja se razvija u ždrelu i okolnim područjima.

Ričard Rili Foto: Neon Heart Productions - Trikon / Christophel Collection / Profimedia

Ril je preminuo u rehabilitacionom centru na Beverli Hilsu. Kao značajan faktor koji je doprineo njegovoj smrti naveden je i cerebrovaskularni incident, odnosno moždani udar.

Prema istom dokumentu, glumac je kremiran 23. oktobra.

Karijera duga nekoliko decenija i više od 400 projekata

Ričard Ril, koji se nikada nije ženio, rođen je u Menomoni Folsu u američkoj saveznoj državi Viskonsin. Tokom višedecenijske karijere ostvario je stotine uloga na pozorišnim daskama, filmu i televiziji.

Njegova filmska karijera počela je 1975. godine u filmu „Ruster Kogbern“, u kojem je igrao Džon Vejn. Nakon toga usledile su uloge u filmovima „O miševima i ljudima“ iz 1992, „Begunac“ iz 1993, „Dejs Bigalou: Muški žigolo“ iz 1999, „Lovci na deveruše“ iz 2005. i „Veoma Harold i Kumarov 3D Božić“ iz 2011. godine.

Ričard Rili Foto: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Ipak, publici je verovatno najpoznatiji po ulozi Toma Smikovskog, menadžera za razvoj softverskih proizvoda, u popularnoj komediji „Kancelarijski prostor“ iz 1999. godine, koju je režirao Majk Džadž.

Ril je ostavio trag i na televiziji. Pojavljivao se u franšizi „Zvezdane staze“, a od 2001. do 2005. godine tumačio je Volta Finertija u sitkomu „Prizemljeni za ceo život“ (Grounded for Life), koji se emitovao na televiziji Foks.

Godine 2023. gostovao je i u popularnoj humorističkoj seriji „Beri“, u kojoj glavnu ulogu tumači Bil Hejder.