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Aleksa Balašević, sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, godinama uživa u braku je sa suprugom Nikolinom, a od njihove veridbe u Izraelu danas je tačno sedam godina.

Par ima dvoje dece, ćerkicu veru i sina Đorđa koji je dobio ime po dedi. Danas imaju poseban razlog za slavlje, a to je i Aleksa podelio na svom Instagram profilu.

- Na ovaj dan pre sedam godina. Sveta Petka u Svetoj zemlji te 2019. godine - napisao je on.

Foto: Instagram

Intimno venčanje uz blagoslov patrijarha Porfirija



Nakon što su obelodanili da čekaju bebu, Aleksa i Nikolina odlučili su da se zavetuju na večnu ljubav pred Bogom. Ceremonija venčanja bila je intimna, prisustvovali su samo najbliži članovi porodice i prijatelji, a sam čin venčanja obavio je patrijarh Porfirije, što je dodatno uveličalo njihov poseban dan.

Zanimljivo je da je Aleksa Nikolinu zaprosio u Izraelu, ali je prethodno više od šest meseci čekao dozvolu kako bi se sve odigralo onako kako je zamislio – duhovno, dostojanstveno i simbolično.

U jednoj od emotivnijih ispovesti, Aleksa je priznao da se njegov život značajno promenio otkako je upoznao Nikanu, kako od milošte zove svoju suprugu:

Aleksa Balašević se prisetio veridbe Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

– Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Mislio sam da je dovoljno što imam grčko ime, što se pomolim pred spavanje i što moj pradeda nije skrivao slavu ni za vreme komunizma. Postio sam – ali posle mamurluka. Radio sam stvari koje nisam smeo. A onda je došla ona.

1/12 Vidi galeriju Aleksa Balašević Foto: Ana Paunkovic/Kurir

Bila je nevina, obrazovana, duhovna, postila je, pomagala starijima, umivala se na Cveti, nije pila alkohol... Nije imala nijednog neprijatelja. Uz nju sam osetio snagu – jer pored sebe imam nekoga ko sa mnom ide u borbu, na hodočašće kroz Palestinu, ali i na odmor na Bahamima, ispričao je Aleksa.