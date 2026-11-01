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Džuls Oliver (51) ispričala je da joj je dijagnoza ADHD-a postavljena pre nekoliko godina, dok je do procene za autizam došlo nakon što je kod svoje dece prepoznala osobine koje je povezala sa sopstvenim iskustvima.

Kako je navela, tek nakon što je dobila odgovore na pitanja koja su je dugo mučila, počela je drugačije da razume sopstveni život i izazove sa kojima se suočavala.

Džuls Oliver, Džejmi Oliver Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Mislim da mi je to do sada uništilo 45 godina života, jer sam mislila da je nešto drugo u pitanju", rekla je Džuls, govoreći o tome kako je na nju uticalo to što dugo nije imala objašnjenje za svoja iskustva.

Njena ispovest ponovo je skrenula pažnju na to koliko kasno prepoznavanje neurorazvojnih stanja može da utiče na razumevanje sopstvenih potreba i ponašanja.

ADHD, odnosno poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću, može da se ispolji kroz teškoće sa pažnjom, organizacijom, impulsivnošću i regulisanjem aktivnosti. Autizam je neurorazvojno stanje koje može da utiče na komunikaciju, socijalnu interakciju, senzornu obradu i način na koji osoba doživljava svet.

Džuls Oliver i Džejmi Oliver sa decom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Iskustva osoba sa ovim stanjima razlikuju se, a kod nekih ljudi prepoznavanje simptoma i postavljanje dijagnoze dolaze tek u odraslom dobu.

Džuls Oliver je svojim priznanjem ukazala na značaj razumevanja sopstvenih teškoća i dobijanja odgovarajuće stručne procene, naročito kada se određeni obrasci ponavljaju tokom čitavog života.

(Kurir.rs/B92)

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