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Hoakin Finiks rođen je 28. oktobra 1974. u San Huanu u Portoriku, pod imenom Hoakin Rafael Botom. Američki glumac poznat je po intenzivnim izvedbama složenih i često mračnih likova, a tokom karijere osvojio je Oskara, BAFTA nagradu i dva Zlatna globusa. Njegov život obeležili su neobično detinjstvo, porodična tragedija i brojne kontroverze.

Pogledajte u galeriji fotografije Hoakina Finiksa sa partnerkom Runi Marom:

1/5 Vidi galeriju Hoakin Finiks i Runi Mara na crvenom tepihu u Veneciji Foto: Starpix / AFP / Profimedia, Manuele Mangiarotti/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odrastao je u porodici koja je pripadala kontroverznoj verskoj zajednici "Deca božja" (Children of God), koju su njegovi roditelji napustili 1977. godine. Porodica je potom promenila prezime u Finiks, simbolizujući novi početak. Kao dete nastupao je na televiziji sa starijim bratom Riverom, koji je 1993. godine preminuo od predoziranja drogom. Hoakin je bio uz njega ispred noćnog kluba The Viper Room i pozvao hitnu pomoć, a snimak njegovog poziva kasnije se širio medijima.

Od Gladijatora do Oskara

Veliki proboj ostvario je ulogom cara Komoda u filmu "Gladijator" (2000), koja mu je donela prvu nominaciju za Oskara. Zapažene uloge ostvario je i u filmovima "Znaci" (2002), "Hod po ivici" (2005), u kom je otelotvorio Džonija Keša, kao i "Ona" (2013). Za ulogu Artura Fleka u filmu "Džoker" (2019) izgubio je oko 24 kilograma i osvojio Oskara za najboljeg glumca.

Hoakin Finiks osvojio je Oskara 2020 za ulogu u filmu Džoker: Ludilo u dvoje Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP / Profimedia

Njegova karijera nije prošla bez kontroverzi. Godine 2008. najavio je povlačenje iz glume kako bi postao reper, a njegovo neobično ponašanje izazvalo je zabrinutost javnosti. Kasnije se ispostavilo da je reč o insceniranom projektu za pseudodokumentarni film "I'm Still Here" (2010).

Kritike su pratile i film "Napoleon" (2023) zbog istorijskih netačnosti, dok je nastavak "Džoker: Ludilo udvoje" (2024) doživeo komercijalni i kritičarski neuspeh. Finiks je 2024. godine izazvao dodatne kontroverze kada je napustio projekat reditelja Toda Hejnsa nekoliko dana pre početka snimanja, nakon čega je film otkazan.

Tragedije i kontroverze

Finiks je poznat po aktivizmu za prava životinja i veganskom načinu života koji praktikuje od detinjstva. Godine 2020. uhapšen je tokom klimatskog protesta u Vašingtonu, a tokom govora na dodeli Oskara iste godine govorio je o eksploataciji životinja. Otvoreno je govorio i o problemima sa alkoholom, zbog kojih se 2005. godine dobrovoljno prijavio na lečenje.

Hoakin Finiks na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Cinzia Camela / LiveMedia / imago stock&people / Profimedia

Privatni život uglavnom nastoji da drži podalje od javnosti. Nakon veza sa glumicom Liv Tajler i drugim partnerkama, započeo je vezu sa glumicom Runi Marom, koju je upoznao tokom snimanja filma "Ona". Par ima dvoje dece. Finiks je poznat po izbegavanju medijske pažnje i nekonvencionalnom pristupu glumi, zbog čega se često smatra jednim od najosebujnijih glumaca svoje generacije.

(Kurir.rs/Index)

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