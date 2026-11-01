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Kristal Hefner (40) optužila je pokojnog supruga Hjua Hefnera za seksualno zlostavljanje, opisujući u podkastu „Lisa Guerrero Unleashed” situacije u kojima je, prema sopstvenim rečima, postupala po njegovim zahtevima iako joj je bilo neprijatno i trpela je bol.

Na pitanje voditeljke Lise Gerero da li smatra da je bila silovana, odgovorila je:

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Kristal Hefner i Hju Hefner Foto: Profimedia, DC / Backgrid UK / Profimedia, Allstar Picture Library / Alamy / Profimedia

„Verujem da sam radila sve što je želeo da radim. A ako je to uključivalo seks, onda sam jednostavno radila ono što je on želeo.”

U razgovoru objavljenom u utorak, 27. oktobra, iznela je i optužbe koje se odnose na druge žene koje su boravile u „Plejboj” vili.

„Bilo je trenutaka koji su mi bili veoma neprijatni”

Kristal je rekla da su se iza zatvorenih vrata događale stvari koje nije smatrala prihvatljivim.

„Bilo je trenutaka u spavaćoj sobi koji su mi bili veoma neprijatni. U spavaćoj sobi događale su se stvari koje na kraju jednostavno nisu bile u redu”, navela je.

Hju Hefner bio je najveći zavodnik Foto: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Posebno se osvrnula na bliznakinje Kristinu i Karisu Šenon. Prema njenim tvrdnjama, Hefner je pokušavao da ih fizički primora na međusobni seksualni kontakt.

„To je incest. To je odvratno. Nisam želela da moraju da rade tako nešto jedna s drugom. Zato je to bilo veoma, veoma teško”, rekla je Kristal.

Portal „Pejdž siks” naveo je da predstavnik sestara nije odgovorio na njihov zahtev za komentar. Karisa je ranije izjavila da je seksualni odnos sa Hefnerom za nju bio „poput silovanja”.

Karisa i Kristina Šenon Foto: InsideEdition/youtube

Tvrdi da je posle odnosa ostajala u bolovima

Tokom intervjua Kristal je optužila Hefnera i da je na njoj i drugim ženama nasilno koristio vidljivo prljava seksualna pomagala.

„Sećam se da ih je vadio, a jedno je bilo crno, dvostrano. Moglo se videti da su prljava, a on nas je samo hvatao, hvatao nas za međunožje, uzimao ta prljava seksualna pomagala i gurao ih u nas”, izjavila je.

Kada je voditeljka rekla da to „zvuči kao silovanje”, Kristal se saglasila sa njenom ocenom.

„Nije nežan. Posle on hrče, a ja pokušavam da zaspim nakon onoga što se dogodilo i telo me boli”, rekla je.

Ocenila je i da u tim iskustvima nije bilo bliskosti.

Pogledajt u glariji fotografije Hefnera i njegovih zečica:

1/10 Vidi galeriju Hju Hefner i njegove zečice Foto: Photo Wire / StarMax / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

„Jednostavno mu je bilo potrebno sve više uzbuđenja ili stimulacije. Ništa što je imalo veze s njim nije bilo intimno”, navela je.

Ranije se obratila i Džesiki Bil

Ovo nije prvi put da Kristal javno govori o navodnom zlostavljanju tokom veze sa osnivačem „Plejboja”. Ranije ovog meseca obratila se glumici Džesiki Bil, tražeći da preispita učešće u predstojećem filmu „Playmates”, u kojem bi trebalo da igra njegovu suprugu.

U toj poruci navela je da je u odnosu sa Hefnerom doživela „seksualno, emocionalno, finansijsko i fizičko zlostavljanje”.

„Mnoge druge žene takođe su iznele optužbe za silovanje, prinudu, drogiranje i iskorišćavanje”, dodala je.

Kristal Hefner i Hju Hefner tokom zajedničkog pojavljivanja u javnosti Foto: DC / Backgrid UK / Profimedia

U avgustu je o životu u vili govorila i u podkastu „No One Asked Her”, čija je voditeljka Fajerouz, bivša supruga Bilija Reja Sajrusa. Tada je rekla da je bila pod nadzorom 70 zaposlenih.

„Mislim da mi je apsolutno bio ispran mozak, ali nije bilo ničega što bi mi potvrdilo da je ono što osećam opravdano”, izjavila je.

O kontroli je pisala i u memoarima

Kristal i Hju Hefner venčali su se 2012. godine. U braku su ostali do njegove smrti u septembru 2017, kada je imao 91 godinu.

U memoarima „Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself”, objavljenim 2024, Kristal je tvrdila da je Hefner pokušavao da kontroliše njen izgled, govoreći joj da smrša i određujući šta treba da nosi. Kasnije je javno rekla i da nikada nije bila zaljubljena u njega.

Kristal Hefner i Hju Hefner tokom zajedničkog pojavljivanja u javnosti Foto: WENN, WENN Rights Ltd / Alamy / Profimedia

U novom intervjuu pomenula je i glumca Džona Lovica, kojeg je opisala kao naročito čestog gosta „Plejboj” vile.

„Stalno je bio tamo. Pogledom bi odmeravao od glave do pete sve žene koje bi ušle na zabavu”, tvrdila je Kristal.

Posle Hefnerove smrti započela je vezu sa morskim biologom Džejmsom Vordom, za kojeg se udala u aprilu ove godine.

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