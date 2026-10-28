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Slavna glumica proslavila se ulogom u kultnom filmu "Zgodna žena", a tokom višedecenijske karijere izgradila je status jedne od najvećih zvezda Holivuda.

Ipak, njen život nije oduvek bio obeležen slavom i uspehom, a pojedini detalji iz njenog detinjstva i privatnog života manje su poznati javnosti.

1/5 Vidi galeriju Džulija Roberts na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia

Odrasla u porodici koja se bavila glumom

Džulija Fijona Roberts rođena je u Atlanti, u američkoj saveznoj državi Džordžiji, kao treće dete Bete Lu Bredemus i Voltera Grejdija Robertsa. Njeni roditelji bavili su se glumom i pozorištem, a 1964. godine osnovali su radionicu za glumce i pisce, u kojoj su organizovali časove i predstave.

Među polaznicima radionice bila su i deca Martina Lutera Kinga Mlađeg i Korete Skot King. Porodica King finansijski je podržavala ovaj projekat, koji je predstavljao značajan deo života Robertovih pre nego što su se suočili sa finansijskim poteškoćama.

Ipak, porodični život nije bio jednostavan. Roditelji Džulije Roberts razveli su se 1971. godine, kada je ona imala svega tri godine. Nakon razvoda, preselila se sa majkom i sestrom u Smirnu, dok su njen otac i brat ostali u Atlanti.

Njen otac Volter preminuo je 1977. godine, nakon što mu je dijagnostikovan rak grla.

Želela je da postane veterinarka

Iako je danas jedna od najpoznatijih glumica na svetu, Roberts kao dete nije sanjala o Holivudu. Želela je da postane veterinarka, ali su se njena interesovanja promenila tokom tinejdžerskih godina, posebno nakon ranih uspeha njenog starijeg brata Erika Robertsa u glumačkom svetu.

Nakon završetka srednje škole 1985. godine, preselila se u Njujork, gde su već živeli njeni brat i sestra. Prve uloge bile su joj male, ali je ubrzo dobila priliku da pokaže svoj talenat u filmu "Mistična pica" iz 1988. godine.

Prekretnica u njenoj karijeri dogodila se godinu dana kasnije, kada je za ulogu u filmu "Čelične magnolije" osvojila Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu i dobila prvu nominaciju za Oskara.

"Zgodna žena" joj je promenila život

Iako je već privukla pažnju publike i kritike, film "Zgodna žena" iz 1990. godine pretvorio ju je u svetsku zvezdu. U romantičnoj komediji, u kojoj je igrala pored Ričarda Gira, tumačila je Vivian Vord, duhovitu i harizmatičnu ženu koja upoznaje bogatog biznismena.

Film je ostvario ogroman komercijalni uspeh i zaradio više od 463 miliona dolara širom sveta. Roberts je za svoju ulogu osvojila Zlatni globus i dobila još jednu nominaciju za Oskara.

1/6 Vidi galeriju "Zgodna žena" - Džulija Robers i Ričard Gir Foto: Printscreen/Youtube/thecelebritydresses.com

Usledile su uloge u ostvarenjima "Spavanje sa neprijateljem", "Svadba mog najboljeg prijatelja", "Noting Hil" i "Odbegla nevesta", čime je dodatno učvrstila status jedne od najpopularnijih glumica svoje generacije.

Godine 2000. ostvarila je još jedan veliki uspeh ulogom u filmu "Erin Brokovič", zasnovanom na istinitoj priči o ženi koja se bori protiv kompanije odgovorne za zagađenje životne sredine. Za ovu ulogu osvojila je Oskara za najbolju glumicu, a honorar od 20 miliona dolara učinio ju je prvom glumicom koja je dostigla taj iznos za jednu filmsku ulogu.

Brak sa poznatim muzičarem

Ljubavni život Džulije Roberts takođe je privlačio veliku pažnju javnosti. Godine 1993. udala se za kantri pevača Lajla Loveta, ali njihov brak nije dugo potrajao, pa su se razveli 1995. godine.

Nekoliko godina kasnije, tokom snimanja filma "Meksikanka" 2001. godine, upoznala je snimatelja Denija Modera. Venčali su se 2002. godine i zajedno dobili troje dece, blizance Hejzel i Fineasa i sina Henrija.

Za razliku od brojnih holivudskih zvezda, Roberts se trudi da porodični život sačuva od prevelike pažnje javnosti. Iako je decenijama prisutna na filmskoj sceni, privatnost i porodica ostali su važan deo njenog života.

Džulija Roberts je tokom karijere izgradila mnogo više od uspešne glumačke biografije. Postala je producentkinja, bavila se humanitarnim radom i ostvarila niz uloga koje su obeležile istoriju savremene romantične komedije.

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