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Hrvatska spisateljica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je u avgustu ove godine. Iako su prošli meseci, ceo region još uvek pamti njen lik i delo. Delo "Kao da me ima" naziv je knjige koju je poslednjih meseci svog života pripremala zajedno sa sinom Slavenom Hrvatinom, a koja će se pred čitaocima naći na njen rođendan, 29. oktobra, saopštio je njen izdavač "Laguna".

Poslednjih meseci života Vedrana je redovno pisala blogove koje je objavljivala, a u njima je opisivala sa čime se sve suočava tokom borbe sa opakom bolesti. Međutim, najupečatljivije je bilo njeno poslednje javno gostovanje koje je bilo veoma emotivno, a koje svi još dobro pamte. Tada je prvi put progovorila o bolesti, sa čime se suočava, pa čak i to da je htela da je eutanaziraju.

Ovako je izgledala Vedrana u svom poslednjem javnom gostovanju:

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Jedna njena izjava zauvek će biti upamćenja, a tada je govorila o tome kako žele da je mnogi pamte.

- Želim da kažem da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih. I da sam besmrtna. Neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala - rekla je Vedrana Rudan u emisiji "Nedjeljom u 2" Aleksandra Stankovića.

O tome kako su izgledali njeni poslednji meseci, kakva je bila kao majka i koliko joj je stvaralaštvo značilo, govorio je njen sin Slaven Hrvatin, koji se retko pojavljuje u javnosti.

Foto: ATAIMAGES

Poslednje mesece života književnica je provodila suočavajući se sa posledicama teške bolesti, o kojoj je i sama otvoreno govorila na svom blogu. Nije skrivala kroz šta prolazi, a pisanje joj je ostalo jedan od najvažnijih načina da izrazi ono što oseća.

Slaven je otkrio da je njegova majka nastavila da stvara čak i onda kada zbog zdravstvenog stanja više nije mogla da koristi računar kao ranije.

- Mami je pisanje bilo sve. Kada se razboljela i više nije mogla pisati za radnim stolom, tekstove je tipkala u mobitel i slala ih WhatsApp-om. Ljude kao što je ona ne možete motivirati da pišu, možete ih jedino spriječiti u tome - rekao je njen sin za NIN.