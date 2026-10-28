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Američka glumica i dobitnica prestižne Emi nagrade Suzan Sent Džejms preminula je u 80. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u istoriji televizije. Glumica koja je osvojila srca miliona gledalaca ulogama u serijama "Makmilan i supruga", "Kejt i Eli" i "Igra imena", umrla je u ponedeljak nakon što joj je dijagnostikovan rak pankreasa.

Tužnu vest potvrdila je njena porodica, a vest o odlasku legendarne umetnice rastužila je holivudsku javnost. Porodica glumice je u emotivnom saopštenju za magazin Pipl istakla njenu neverovatnu humanost, toplinu i način na koji se odnosila prema svima koje je sretala tokom dugog života.

Susan Saint James Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Njihovu izjavu prenosimo u celosti:

"Bila je velikodušna sa svojim vremenom i energijom, koje je cenila više od novca, i instinktivno privučena svakome kome je bilo potrebno podizanje i ohrabrenje."

Porodica je naglasila da za nju nikada nije postojao stranac, kao i to da je naučila svoju decu da zastanu, budu ljubazni i brinu o drugim ljudima.

"Svaka osoba koju je upoznala postala bi u tom trenutku najvažnija osoba u sobi, od kolege člana odbora do službenika u prodavnici cipela, koji bi obično otišao znajući celu njenu životnu priču."

(Kurir.rs/Žena)