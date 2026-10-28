Policija zaključila istragu o smrti glumice Hejden Panetijer: Evo od čega je umrla, sada je kraj nagađanjima
Policija je obustavila istragu o smrti glumice Hejden Panetijer nakon što su izveštaji potvrdili da je preminula od slučajnog predoziranja drogom.
Tablete fentanila pronađene su razbacane pored glumice kada je u avgustu pronađena mrtva. Njena smrt je prošlog meseca zvanično okarakterisana kao nesrećan slučaj, ali policija je nastavila da ispituje da li je glumica tablete nabavila od dilera droge u Kaliforniji.
Smrtonosna kombinacija fentanila i drugih supstanci
Nadležni organi saopštili su u septembru da je Hejden preminula usled smrtonosne kombinacije opioidnog fentanila i drugih droga.
U imejlu koji je policijska uprava Grinvila poslala televiziji CNN navedeno je:
„Na osnovu zaključka kancelarije mrtvozornika i rezultata istrage, smrt Hejden Panetijere proglašena je nesrećnim slučajem.
Policijska uprava Grinvila zaključila je istragu.“
Dalji detalji o slučaju za sada nisu objavljeni.