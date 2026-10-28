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Policija je obustavila istragu o smrti glumice Hejden Panetijer nakon što su izveštaji potvrdili da je preminula od slučajnog predoziranja drogom.

Tablete fentanila pronađene su razbacane pored glumice kada je u avgustu pronađena mrtva. Njena smrt je prošlog meseca zvanično okarakterisana kao nesrećan slučaj, ali policija je nastavila da ispituje da li je glumica tablete nabavila od dilera droge u Kaliforniji.

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Foto: AdMedia / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Smrtonosna kombinacija fentanila i drugih supstanci

Nadležni organi saopštili su u septembru da je Hejden preminula usled smrtonosne kombinacije opioidnog fentanila i drugih droga.

U imejlu koji je policijska uprava Grinvila poslala televiziji CNN navedeno je:

„Na osnovu zaključka kancelarije mrtvozornika i rezultata istrage, smrt Hejden Panetijere proglašena je nesrećnim slučajem.

Policijska uprava Grinvila zaključila je istragu.“

Dalji detalji o slučaju za sada nisu objavljeni.

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