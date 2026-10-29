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Dženifer Lorens godinama se nalazila na listama najlepših glumica. Ranije je govorila da botoks koristi umereno, a nagovestila je i da bi volela da promeni jedan detalj na licu. Njene nove fotografije pokrenule su brojne komentare o izgledu slavne oskarovke i deo fanova smatra da je promena izrazita i ne krije nezadovoljstvo.

"Nije trebalo da se menja bilo šta na njenom licu. Holivud je pošast", glasi jedan od komentara na Instagramu, gde su objavljene nove fotografije Dženifer Lorens.

Glumica je pozirala za magazin The Cut, a fotografije su izazvale burne reakcije dela publike. "Ko je ovo? Neverovatno je šta je uradila. Uopšte više ne liči na sebe", napisao je jedan korisnik, dok je drugi prokomentarisao: "Čudno je koliko često ljudi kojima posao zavisi od izgleda rade ovakve stvari."

Pojedini su promene pripisali plastičnim operacijama, posebno očnih kapaka. "Blefaroplastika je najgora procedura. Čini da izgledate iscrpljeno i starije", glasi jedan komentar. Ipak, reč je o nagađanjima korisnika društvenih mreža, a ne o potvrđenim informacijama o zahvatima kojima se glumica podvrgla.

Pojedini korisnici komentarišu da jagodice Dženifer Lorens, kao i oblik njenog lica, izgledaju drugačije nego ranije, pa tvrde da je u prvi mah nisu prepoznali.

Među oštrijim reakcijama na fotografije za magazin The Cut našao se i komentar: "Njenom plastičnom hirurgu da se oduzme dozvola za rad." Deo razočaranih fanova poručuje da je glumica i ranije bila prelepa, ali njihove pretpostavke o estetskim zahvatima ostaju nepotvrđene.

Ipak, zvezda "Igara gladi" i filma "U dobru i zlu" ranije je za Vogue govorila o tome zašto je oprezna sa estetskim procedurama:

"Ne mogu sebi da priuštim previše procedura. Moje lice mora da ostane pokretno – koristim male doze botoksa, ali ne smem da preterujem."

Otkrila je i da je dugo razmišljala o uklanjanju masnog tkiva iz obraza, odnosno zahvatu poznatom kao "uklanjanje bukalne masti", kojim se postižu uži obrazi i izraženije jagodice.

Ipak, kako je istakla, od tog zahvata odvraćala ju je pomisao na reakcije javnosti. Bila je svesna da bi, ukoliko se odluči za operaciju, njene fotografije pre i posle zahvata odmah postale predmet poređenja.

"Zaista bih volela da uklonim masno tkivo sa obraza. Ne mogu to da uradim jer bi svi odmah znali, ali znajte da je to ono što želim", poručila je.

Njene nove fotografije sada se zaista upoređuju sa ranijim, a burne reakcije dela javnosti podsećaju na bojazan o kojoj je govorila.

Dženifer Lorens na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Nove fotografije pokrenule su i pitanje da li je za drugačiji izgled glumice zaslužna digitalna obrada. Dženifer Lorens nedavno je fotografisana i u Njujorku, a ti snimci pružaju priliku za poređenje sa fotografijama iz magazina.

Juče je na Instagramu objavila i novi snimak. Ovoj društvenoj mreži pridružila se nedavno, a već ima 8,5 miliona pratilaca.

Dženifer Lorens nije komentarisala negativne reakcije na fotografije za magazin The Cut, a spekulacije o navodnim estetskim korekcijama pratile su je i ranije i već tada izazivale nezadovoljstvo među njenim fanovima.

(Kurir.rs/Žena)

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