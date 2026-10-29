Kim Kardašijan su uperili pištolj u glavu zbog Kanje Vesta: Šok detalji iz života starlete
- Biograf Džonatan Van Meter tvrdi da je tokom putovanja u Ugandu 2018. Kim Kardašijan imala pištolj prislonjen na glavu, dok je Kanje Vest navodno izazvao haos.
- Prema knjizi, Vest je bio paranoičan, ubedio je policiju da ga neko drogira, a ekipa je na kraju evakuisana privatnim avionom.
Ove tvrdnje iznosi novinar Džonatan Van Meter u novoj knjizi "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future", objavljenoj u utorak. Autor piše da su odnosi između Kim Kardašijan i Kanjea Vesta u oktobru te godine postali nepovratno narušeni, prenosi Page Six.
Incident u Ugandi
Autor knjige prenosi svedočenje Farnaz Faržam, izvršne producentkinje emisije "Keeping Up with the Kardashians", koja mu je rekla da je tek tokom tog putovanja shvatila koliko je njihov brak u lošem stanju.
"Snimali su na udaljenoj lokaciji u Ugandi kada je Kanje postao paranoičan i uznemiren", piše Van Meter.
Pogledajte u galeriji fotografije para sa venčanja:
Prema navodima iz knjige, Faržam je autoru ispričala šta se dogodilo.
"Ubedio je lokalnu policiju da neko pokušava da ga drogira, pa su policajci došli s izvučenim oružjem. Naterao ih je da upadnu u sobe svih članova ekipe", navodi se u njenom svedočenju.
Van Meter dodaje da je u jednom trenutku "jedan od policajaca prislonio pištolj Kim na glavu". Faržam je čitavu situaciju opisala kao izuzetno napetu.
"Na kraju sam morala da iznajmim privatni avion kako bih odatle izvukla svoju ekipu", navodi se u knjizi.
Prema istim navodima, Faržam je na kraju oprostila Vestu zbog incidenta u Africi, jer, kako je navedeno, ima bipolarni poremećaj i tada se nalazio u maničnoj fazi. Redakcija portala Page Six kontaktirala je predstavnike Kanjea Vesta kako bi dobila komentar, ali odgovor do objavljivanja teksta nije stigao.
U kakvim su odnosima nakon razvoda?
Kim Kardašijan (46) i Kanje Vest (49) venčali su se 2014. godine, a razvod su okončali 2022. godine. Imaju četvoro dece: Nort (13), Sejnta (10), Čikago (8) i Psalma (7).
U knjizi Kardašijan otvoreno govori o izazovima zajedničkog roditeljstva s bivšim suprugom.
"Stalno brinem za njega. Po ceo dan. On je otac moje dece i uvek ću brinuti", rekla je Van Meteru.
"Veliki je teret imati decu s nekim s kim se ne slažete najbolje. Moja deca nikada ne bi smela da znaju za to", dodala je.
Priznala je i da pokušava da zaboravi "sve negativne stvari koje su se dogodile", ali istovremeno nastoji da održi jasne granice u odnosu s Vestom.
"Već neko vreme je sve prilično mirno. Verovatno zato što ne razgovaramo previše. Ali kada se vidimo, zagrlimo se", izjavila je Kardašijan.
(Kurir.rs/b92)
VIDEO: Kim Kardašijan