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Ove tvrdnje iznosi novinar Džonatan Van Meter u novoj knjizi "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future", objavljenoj u utorak. Autor piše da su odnosi između Kim Kardašijan i Kanjea Vesta u oktobru te godine postali nepovratno narušeni, prenosi Page Six.

Incident u Ugandi

Kim Kardašijan i Kanje Vest na Met Gali Foto: Hahn Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Autor knjige prenosi svedočenje Farnaz Faržam, izvršne producentkinje emisije "Keeping Up with the Kardashians", koja mu je rekla da je tek tokom tog putovanja shvatila koliko je njihov brak u lošem stanju.

"Snimali su na udaljenoj lokaciji u Ugandi kada je Kanje postao paranoičan i uznemiren", piše Van Meter.

Pogledajte u galeriji fotografije para sa venčanja:

1/9 Vidi galeriju Kim Kardašijan i Kanje Vest - venčanje Foto: E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Prema navodima iz knjige, Faržam je autoru ispričala šta se dogodilo.

"Ubedio je lokalnu policiju da neko pokušava da ga drogira, pa su policajci došli s izvučenim oružjem. Naterao ih je da upadnu u sobe svih članova ekipe", navodi se u njenom svedočenju.

Van Meter dodaje da je u jednom trenutku "jedan od policajaca prislonio pištolj Kim na glavu". Faržam je čitavu situaciju opisala kao izuzetno napetu.

Foto: Fabiano/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Na kraju sam morala da iznajmim privatni avion kako bih odatle izvukla svoju ekipu", navodi se u knjizi.

Prema istim navodima, Faržam je na kraju oprostila Vestu zbog incidenta u Africi, jer, kako je navedeno, ima bipolarni poremećaj i tada se nalazio u maničnoj fazi. Redakcija portala Page Six kontaktirala je predstavnike Kanjea Vesta kako bi dobila komentar, ali odgovor do objavljivanja teksta nije stigao.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U kakvim su odnosima nakon razvoda?

Kim Kardašijan (46) i Kanje Vest (49) venčali su se 2014. godine, a razvod su okončali 2022. godine. Imaju četvoro dece: Nort (13), Sejnta (10), Čikago (8) i Psalma (7).

U knjizi Kardašijan otvoreno govori o izazovima zajedničkog roditeljstva s bivšim suprugom.

"Stalno brinem za njega. Po ceo dan. On je otac moje dece i uvek ću brinuti", rekla je Van Meteru.

Kanje Vest Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia

"Veliki je teret imati decu s nekim s kim se ne slažete najbolje. Moja deca nikada ne bi smela da znaju za to", dodala je.

Priznala je i da pokušava da zaboravi "sve negativne stvari koje su se dogodile", ali istovremeno nastoji da održi jasne granice u odnosu s Vestom.

"Već neko vreme je sve prilično mirno. Verovatno zato što ne razgovaramo previše. Ali kada se vidimo, zagrlimo se", izjavila je Kardašijan.

(Kurir.rs/b92)

VIDEO: Kim Kardašijan