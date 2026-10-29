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Kralj Čarls je podelio retak uvid u unutrašnjost svog kraljevskog aviona nakon što je započeo svoju turneju po Karibima.

U utorak, 27. oktobra, su na Instagram nalogu 77-godišnjeg kralja i kraljice Kamile objavljene fotografije iz unutrašnjosti njegove letelice dok je putovao ka Bahamima, što predstavlja njegovu prvu stanicu na kraljevskoj turneji po Karibima, prenosi People.

Let

Čarls je uslikan kako čita ogroman dosije sa papirima dok sedi u prostranom sedištu od sivog kože u avionu, sa velikim drvenim stolom ispred sebe. Prazno kožno sedište sa jastukom u tamnocrvenim i žutim kariranim tonovima moglo se videti u pozadini, zajedno sa drugim stolicama.

„Radujem se susretu sa narodom Bahama“, pisalo je u opisu, uz napomenu da „kada putuje, kralj voli da provodi vreme čitajući dokumente sa brifinzima, nastavljajući sa svojim dužnostima vezanim za vladinu crvenu kutiju, čitajući i pišući prepisku, kao i razgovarajući o projektima sa svojim timom za podršku.“

Na drugoj objavljenoj fotografiji, pilot je sedeo u kokpitu upravljajući avionom, dok je plišana igračka „Džefri žirafa“ sedela na tabli ispred njega, predstavljajući dobrotvornu kampanju „Giraffes on Tour" za bolnicu „Great Ormond Street“ u Ujedinjenom Kraljevstvu.

„U kokpitu na letu Njegovog veličanstva, pilotima se pridružila Džefri žrafa, čija putovanja pomažu u prikupljanju sredstava za kampanju bolnice Great Ormond Street ‚,Žirafe na turneji‘“, pisalo je u opisu.

Turneja

Kralj je sleteo na Bahame u utorak, čime je započeo devetodnevnu turneju u ovom regionu. Ova kraljevska turneja dolazi usred poziva da se Britanija izvini i obezbedi reparacije za svoju umešanost u trgovinu robljem.

Kralj Čarls Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Čarls je priznao ovo pitanje u govoru na omladinskom mitingu u Nasau u utorak, rekavši: „Sasvim je ispravno da priznamo veliku patnju i nepravde prošlosti na ovim ostrvima i šire, čak i dok se radujemo uspesima sadašnjosti i gradimo nove prilike za budućnost.“

Kralj Čarls

Nakon dolaska u Nasau, glavni grad Bahama, Čarls je naišao na malu grupu demonstranata sa transparentima, koji su vikali „platite nam ono što nam dugujete“ i „vratite artefakte koje ste ukrali“, prenosi BBC.

Portparol palate izjavio je uoči kraljevog dolaska u region: „Program posete stoga neće bežati od ‚najmračnijih dana naše prošlosti‘, kako ih je Njegov veličanstvo opisao, već će — u skladu sa željama naših zemalja domaćina — u osnovi biti usmeren na živopisnu sadašnjost i obećavajuću budućnost svake zemlje, pri čemu su programi poseta razvijeni u bliskim konsultacijama sa njihovim vladama kako bi odrazili njihove pojedinačne prioritete.“

(Kurir.rs/Najžena)

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