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Tokom rada na ovom ostvarenju, njen kolega Džon Malkovič morao je da je ošamari u jednoj sceni, a kako je kasnije ispričala, udarci su se ponavljali mnogo puta.

Tri godine kasnije, Nikol Kidman je zaigrala u filmu "Širom zatvorenih očiju", poslednjem ostvarenju slavnog reditelja Stenlija Kjubrika. Snimanje tog filma trajalo je oko 400 dana, odnosno više od 15 meseci, što ga je učinilo jednim od najdužih neprekidnih filmskih snimanja u istoriji.

Džon Malkovič Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Ipak, zahtevno iskustvo sa Kjubrikom nije bilo prvi put da se glumica suočila sa iscrpljujućim procesom rada na filmu.

Scena koja je zahtevala brojne ponovljene kadrove

U filmu "Portret jedne dame", adaptaciji istoimenog romana Henrija Džejmsa iz 1881. godine, Kidman je tumačila Izabel Arčer, dok je Malkovič igrao Gilberta Osmonda, sebičnog muškarca koji se ženi glavnom junakinjom i nastoji da kontroliše njen život.

Jedna od scena zahtevala je da Osmond ošamari Izabel, a snimanje je, prema rečima glumice, bilo posebno intenzivno. Malkovič je tokom rada izvodio i neke neočekivane poteze koji nisu bili predviđeni scenarijem, uključujući trenutak kada joj je stao na porub odeće kako bi je sapleo.

Ipak, najviše je zapamtila šamare koje je dobijala tokom ponavljanja scene. Malkovič je u jednom trenutku nosio rukavicu, ali ni to nije sprečilo da udarci budu bolni.

Nikol Kidman na Balensijaga reviji u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

"Mislim da je on jedan od najvećih glumaca", rekla je Kidman govoreći o svom kolegi, a zatim opisala šta se događalo tokom snimanja.

"Taj šamar rukavicom dobila sam, čini mi se, oko 100 puta, a Džon me je zaista snažno udarao", ispričala je glumica.

Iskustvo koje je prethodilo saradnji sa Kjubrikom

Kada je 1999. godine snimala film "Širom zatvorenih očiju", Kidman je već imala iskustvo rada na izuzetno zahtevnom projektu. U filmu su, pored nje, igrali i njen tadašnji suprug Tom Kruz i Sidni Polak, a Kjubrikov način rada zahtevao je dugotrajan i iscrpljujući proces snimanja.

Ovo ostvarenje kasnije je postalo jedno od najpoznatijih u karijeri slavnog reditelja, koji je preminuo nekoliko meseci pre njegove premijere.

Stenli Kjubrik Foto: KUBRICK ESTATE Profimedia

Rad na filmu "Portret jedne dame" pokazao je koliko je Kidman bila spremna da se posveti zahtevnim ulogama još u ranoj fazi karijere. Iako su takva iskustva mogla da budu fizički i emotivno iscrpljujuća, predstavljala su deo njenog glumačkog razvoja i pripreme za projekte koji su usledili.

Tokom dvehiljaditih, Nikol Kidman postala je jedna od najistaknutijih glumica svoje generacije, uspešno gradeći karijeru između velikih holivudskih produkcija i zahtevnijih autorskih filmova.

(Kurir.rs/B92)

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