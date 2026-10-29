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Legendarna nemačka glumica i jedna od najprepoznatljivijih holivudskih zvezda šezdesetih godina, Elke Zomer, preminula je 28. oktobra u 85. godini, u svom domu u luksuznom naselju Bel Er u Los Anđelesu. Prema pisanju nemačkog lista „Bild“, slavna umetnica umrla je od posledica srčane slabosti, nakon dužeg perioda zdravstvenih problema. Njena smrt usledila je samo tri meseca nakon što je izgubila supruga Volfa Valtera, sa kojim je provela više od tri decenije u braku.

Pogledajte u galeriji fotografije glumice iz mladosti:

1/5 Vidi galeriju Elke Zomer, legendarna nemačka glumica i holivudska zvezda Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, Archive PL / Alamy / Profimedia, JRC / Hollywood Archive / Profimedia

Tužna vest stigla je svega nekoliko dana pre njenog 86. rođendana, koji je trebalo da proslavi 5. novembra. Glumica, koja je tokom bogate karijere osvojila Holivud i sarađivala sa nekim od najvećih filmskih imena, poslednje mesece života provela je daleko od očiju javnosti, suočavajući se sa zdravstvenim tegobama i tugom zbog smrti životnog saputnika.

Nije mogla da zamisli život bez supruga

Smrt Volfa Valtera, koji je preminuo 22. jula 2026. godine u 77. godini, duboko je pogodila čuvenu glumicu. Njihova ljubavna priča trajala je gotovo četiri decenije, a Elke je supruga od milja zvala „Papa Ber“, odnosno „Tata Meda“.

Elke Zomer, legendarna nemačka glumica i holivudska zvezda Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Prema rečima porodičnog prijatelja i minhenskog fotografa Ervina Šnajdera, glumica se nakon suprugovog odlaska teško nosila sa gubitkom, a njeno zdravstveno stanje postepeno se pogoršavalo.

Šnajder je za nemački „Bild“ otkrio da je Elke preminula mirno, oko 22 časa, u svom domu u Kaliforniji.

- Elke je mirno zaspala oko 22 časa. Sada konačno može ponovo da bude sa svojim suprugom - izjavio je Šnajder, prema prenetom izveštaju.

Koliko joj je Volf značio, pokazuje i činjenica da je nakon njegove smrti javno govorila o ogromnoj praznini koju oseća. Njen suprug godinama se borio sa karcinomom prostate, a poslednje nedelje života proveo je prikovan za postelju. Elke je bila uz njega kada je preminuo, okružena najbližim članovima porodice.

Nakon njegovog odlaska glumica je priznala da joj je srce slomljeno i da se oseća prazno.

Elke Zomer, legendarna nemačka glumica i holivudska zvezda Foto: THA / Alamy / Profimedia

Pastorak joj nije dozvolio da poslednje dane provede sama

Dok se zdravstveno stanje Elke Zomer pogoršavalo, veliku podršku pružao joj je pastorak Sebastijan Valter, sin njenog pokojnog supruga.

Sebastijan je prethodno doputovao u Kaliforniju kako bi pomogao bolesnom ocu i maćehi. Kada je shvatio koliko im je pomoć potrebna, odlučio je da ostane uz njih. Posle očeve smrti nastavio je da brine o Elke, ispunjavajući obećanje koje je dao ocu tokom njegovih poslednjih dana.

Prema dostupnim informacijama, upravo je Sebastijan preuzeo organizaciju poslednjeg ispraćaja slavne glumice. Planirano je da njeno telo bude prevezeno iz Sjedinjenih Američkih Država u Nemačku, gde bi trebalo da bude sahranjena u porodičnoj grobnici u bavarskom mestu Marlofštajn.

Od nemačkog filma do najvećih holivudskih zvezda

Elke Zomer, rođena 5. novembra 1940. godine u Berlinu kao Elke Šlec, bila je među retkim nemačkim glumicama svoje generacije koje su ostvarile zapaženu međunarodnu karijeru.

Elke Zomer, legendarna nemačka glumica i holivudska zvezda Foto: JRC / Hollywood Archive / Profimedia

Na filmskoj sceni pojavila se krajem pedesetih godina, a već tokom naredne decenije postala je jedno od najtraženijih evropskih lica u Holivudu. Njena lepota, harizma i glumački talenat otvorili su joj vrata američke kinematografije, gde je delila kadar sa velikanima poput Pola Njumena, Pitera Selersa i Boba Houpa.

Posebno se pamti njena uloga u komediji „Pucanj u tami“ iz 1964. godine, u kojoj je igrala uz Pitera Selersa. Za ostvarenje „Nagrada“, u kojem joj je partner bio Pol Njumen, osvojila je Zlatni globus za najperspektivniju novu glumicu.

Tokom višedecenijske karijere ostvarila je više od stotinu filmskih i televizijskih uloga, a osim glume bavila se pevanjem i slikarstvom. Iako je slavu stekla pred kamerama, poslednjih godina sve više se povlačila iz javnosti, posvećujući se privatnom životu i suprugu.

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