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Vinona Rajder rođena je 29. oktobra 1971. godine u američkoj saveznoj državi Minesoti, a glumačku karijeru započela je sredinom osamdesetih. Pažnju javnosti privukla je ulogom Lidije Dic u filmu "Bitlđus" iz 1988. godine.

Pogledajte u galeriji Vinonu Rajder u mladosti:

1/5 Vidi galeriju Vinona Rajder u mladosti Foto: GEFFEN FILM-WARNER BROTHERS / Album / Profimedia, American Pictorial Collection / Hollywood Archive / Profimedia, Orion Pictures Corp Collection / Everett / Profimedia

Njen bledi ten, krupne smeđe oči i tamna kosa izdvajali su je od tadašnjih holivudskih zvezda, dok je pomalo povučena i misteriozna pojava ubrzo postala njen zaštitni znak. Već na samom početku karijere pokazala je da se ne uklapa u tipičan šablon mladih glumica, što joj je pomoglo da izgradi prepoznatljiv identitet kako na velikom platnu, tako i van njega.

Burna romansa sa Džonijem Depom

Početkom devedesetih Rajder je postala jedno od najprepoznatljivijih lica Holivuda. U ostvarenjima poput "Edvarda Makazorukog" iz 1990. godine, gde je kadar delila sa Džonijem Depom, kao i u "Drakuli" iz 1992. godine, potvrdila je glumačku svestranost i upečatljiv vizuelni stil. Kratka ili paž frizura tamne kose, nežne crte lica i izražajne oči činili su njen vizuelni pečat.

Vinona Rajder i Džoni Dep verili su se 1990. godine, nakon samo nekoliko meseci veze, a njihova ljubavna priča neprestano je punila novinske stupce. Ona je tada imala 18, a on 27 godina. Razišli su se 1993. godine, a glumica je godinama kasnije otvoreno govorila o tome koliko joj je raskid teško pao, opisujući ga u jednom intervjuu kao svoje prvo veliko slomljeno srce.

Pogledajte u galeriji Vinonu Rajder i Džonija Depa u filmu "Edvard Makazoruki":

1/5 Vidi galeriju Vinona Rajder, Džoni Dep, film Edvard Makazoruki Foto: 20TH CENTURY FOX / Album / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Uloga u filmu "Doba nevinosti" iz 1993. godine donela joj je Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu, kao i prvu nominaciju za Oskara. Već naredne godine ponovo je nominovana za Oskara, ovog puta za glavnu žensku ulogu Džo Marč u ekranizaciji romana "Male žene". Na svečanim premijerama sve češće je isticala elegantniju notu svog stila birajući haljine svedenih linija, prefinjene detalje i klasičnu šminku, ne odričući se pritom suptilnog gotik prizvuka po kom je ostala upamćena.

Uspeh serije "Stranger Things"

Početkom dvehiljaditih glumica se našla pod snažnim pritiskom medija usled sudskog procesa u vezi sa krađom u butiku na Beverli Hilsu. Nakon tog perioda ređe je dobijala vodeće holivudske uloge, ali se vratila u žižu javnosti zapaženim angažmanima, među kojima se izdvaja film "Crni labud" iz 2010. godine u kom je igrala uz Natali Portman. U tom razdoblju njen vizuelni izraz postepeno se menjao, a nekadašnji buntovni imidž ustupio je mesto zrelijem izgledu i sofisticiranijim modnim odabirima.

Vinona Rajder, film Crni labud Foto: Cross Creek Pictures / Phoenix P / AFP / Profimedia

Godine 2016. Vinona dobija ulogu Džojs Bajers u seriji "Stranger Things", koja ju je ponovo približila najširoj svetskoj publici. Lik požrtvovane majke koja neumorno traga za nestalim sinom istakao je njenu glumačku zrelost i emotivnu snagu.

Danas, u 55. godini, Vinona Rajder ostaje dosledna estetici koja ju je proslavila. Na crvenom tepihu redovno bira crne toalete, detalje od čipke i naglašenu šminku, dok jednostavne frizure i akcenat na očima čuvaju njen autentičan izgled. Povratak ulozi Lidije Dic u nastavku "Bitlđus Bitlđus" iz 2024. godine poslužio je kao podsetnik na prve korake njene karijere i lik koji je definisao njen put. Tokom decenija rada, Rajder je prešla put od alternativne tinejdžerske zvezde do priznate dramske umetnice sa nizom kultnih rola, sačuvavši prepoznatljiv lični pečat.

(Kurir.rs/Net.hr)

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