da li će ponovo doći do bratoubistva?

da li će ponovo doći do bratoubistva?

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je pozlilo nakon što je Murat saznao istinu Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 104. epizode

Smrt Elanur potresla je ceo dvor, a kada se otkrije da je devojka bila trudna sa princom Kasimom, slučaj dobija mnogo ozbiljnije razmere. Sultan Murat naređuje silahtar-agi da ispita šta se zaista dogodilo, ne zadovoljavajući se objašnjenjem da je Elanur ukrala nešto i potom, prilikom proterivanja iz palate, sebi oduzela život. Istraga ubrzo otkriva istinu koju je Kosem pokušala da sakrije kako bi zaštitila svog sina i sprečila sukob između braće.

Kada silahtar-aga saopšti Kosem da zna za Elanurinu trudnoću i njenu vezu sa Kasimom, sultanija pokušava da ga zaustavi pre nego što sve otkrije Muratu. Ipak, više ne može da kontroliše širenje glasina. Suočena sa istinom, Kisem odlučuje da sama razgovara sa sultanom i moli ga da poštedi Kasima. Murat teško prihvata saznanje da je njegova majka od njega krila tako važnu stvar, a strah od bratoubilačkog sukoba ponovo postaje stvarnost. Kada Kosem iznenada pozli, njena molba da Murat ne ubije brata ostaje najvažnija briga.

Murat je očajan zbog situacije u porodici Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu Kosem govori Bajazitu da zna da se udružio sa majkom Gulbahar kako bi njenog sina poslao u smrt. Njene reči bude krivicu i podsećaju ga na cenu koja je ranije plaćena zbog sukoba između braće. Dok Kasim strahuje da će ga Murat pogubiti, sultan se suočava sa sopstvenim bolnim uspomenama i priznaje Fariji koliko su ga izdaje i smrti u porodici promenile. Iako je vladar, prošlost ga i dalje progoni, a poverenje među najbližima sve je teže sačuvati.

Dok se u palati produbljuje kriza, Ilijas-paša pokušava da dođe do novca preko Ester, tražeći čak 10.000 zlatnika. Iza finansijskih dogovora krije se mnogo opasniji plan: pokretanje pobune u Balikesiru i svrgavanje Murata, uz nameru da Bajazit preuzme presto. Ilijas-paši obećavaju položaj velikog vezira, a pripreme za pobunu mogle bi da ugroze čitavu državu. Dok Murat pokušava da razreši porodičnu tragediju, protivnici njegove vlasti već pripremaju novi udar.

Kasim je zabrinut da će ga brat ubiti Foto: umut volkan kincir

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