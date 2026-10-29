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Kris Džener (70), majka i menadžerka čuvenih sestara Kardašijan, navodno je izgubila živce tokom snimanja rijaliti programa „The Kardashians“, nakon što je saznala da se u novoj biografiji njene ćerke Kim Kardašijan ponovo pominje preljuba koja je pre više od tri decenije razorila njen prvi brak. Iako je o toj aferi ranije javno govorila, Kris je, prema rečima autora knjige, burno reagovala kada je shvatila da će detalji iz njenog ljubavnog života ponovo dospeti u centar pažnje.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Novinar i pisac Džonatan van Meter, autor autorizovane biografije Kim Kardašijan pod nazivom „Citizen Kim: The Woman Who Created the Future“, otkrio je za „The Hollywood Reporter“ da ga je Kim pozvala nakon neprijatne situacije na snimanju porodičnog rijalitija.

Kako je objasnio, Kim je za majčinu reakciju saznala od sestre Kloi Kardašijan (42), koja je prisustvovala čitavoj sceni. Kris je navodno bila toliko uznemirena što se njena davnašnja preljuba našla u knjizi da je počela da viče pred televizijskim kamerama.

Prema Van Meterovim rečima, posebno ju je pogodilo to što se u biografiji posvećenoj životu njene ćerke govori i o događajima koje bi ona najradije ostavila u prošlosti.

„Zašto je Kim sve nas uvukla u ovo?“

Foto: Profimedia

Kris, koja je tokom godina postala poznata po tome što uspešno kontroliše poslovne poteze svoje porodice, ovog puta, čini se, nije bila spremna na ponovno otvaranje jedne od najbolnijih tema iz privatnog života.

Prema autorovom prepričavanju, tokom snimanja je negodovala zbog odluke da se njena afera uopšte nađe u knjizi, pitajući se zašto Kim u svoju životnu priču uvlači ostatak porodice i zbog čega se ponovo govori o nečemu što se dogodilo pre više od 30 godina.

Situacija je, međutim, dobila nešto mirniji epilog. Van Meter je otkrio da se Kris nekoliko dana kasnije smirila, dok je Kim, uprkos majčinom nezadovoljstvu, branila sadržaj biografije.

Kris Džener i Kim Kardašijan Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Zanimljivo je da čitav incident nije ostao samo iza zatvorenih vrata porodične vile. Rasprava je zabeležena kamerama rijaliti programa „The Kardashians“, a prema najavama, gledaoci bi trebalo da dobiju priliku da vide kako je izgledala Krisina reakcija.

Prevarila supruga sa mlađim muškarcem, a brak se ubrzo raspao

Iako se Kris sada pobunila zbog objavljivanja detalja iz svoje prošlosti, njena vanbračna veza odavno nije tajna.

Dok je još bila u braku sa advokatom Robertom Kardašijanom, sa kojim je dobila četvoro dece, upustila se u ljubavnu aferu sa Todom Votermanom, bivšim fudbalerom koji se kasnije bavio animacijom.

Foto: Profimedia

Njihova veza započela je krajem osamdesetih godina, a Kris je kasnije priznala da je tokom tog perioda supruga više puta lagala i skrivala susrete sa ljubavnikom.

Robert je, međutim, saznao za njenu neveru, što je izazvalo ozbiljnu bračnu krizu. Njihov odnos nije uspeo da se oporavi, pa je brak, započet 1978. godine, okončan razvodom 1991.

Kris i Robert zajedno su dobili Kortni, Kim, Kloi i Roba Kardašijana. Uprkos burnom razlazu, kasnije su uspeli da izgrade prijateljski odnos, koji je trajao sve do Robertove smrti u septembru 2003. godine, kada je izgubio bitku sa rakom jednjaka.

Priznala da je preljuba bila najveća greška njenog života

Foto: John Rainford / SplashNews.com / Splash / Profimedia

O ljubavnoj aferi koja joj je promenila život Kris je otvoreno govorila i 2023. godine, tokom jedne epizode porodičnog rijalitija.

Tada ju je ćerka Kloi direktno pitala zbog čega je prevarila njihovog oca, iako su imali četvoro dece i naizgled skladan porodični život.

Kris je pokušala da objasni svoja tadašnja osećanja, priznajući da ni posle toliko godina nema potpuno opravdanje za svoje postupke.

Kris Džener Foto: Bryan Steffy / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ne znam, jer je on bio tako divan suprug i tako divan otac. Mislim da sam se našla u situaciji u kojoj sam verovala da je trava negde drugde zelenija. Napravila sam ogromnu grešku. To je najveće kajanje u mom životu - priznala je Kris tom prilikom.

Objasnila je i da je u mladosti često donosila odluke ne razmišljajući dovoljno o njihovim posledicama. Iako je u tom trenutku verovala da je negde drugde čeka veća sreća, kasnije je shvatila koliko je povredila čoveka sa kojim je izgradila porodicu.

Kris je tada istakla da je Robert bio izuzetno posvećen otac, kao i da su nakon razvoda ostali bliski prijatelji.

Nova knjiga Kim Kardašijan ponovo otvara porodične tajne

Pogledajte u galeriji fotografije Kris Džener sa dečkom:

1/5 Vidi galeriju Kris Džener sa dečkom Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia, ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Biografija „Citizen Kim: The Woman Who Created the Future“, objavljena 27. oktobra 2026. godine, donosi detalje iz života jedne od najpoznatijih rijaliti zvezda na svetu.

Džonatan van Meter na knjizi je radio pet godina, tokom kojih je imao priliku da razgovara sa Kim i ljudima iz njenog najbližeg okruženja. Osim njenog poslovnog uspeha i izgradnje modnog carstva, knjiga se bavi i porodičnim odnosima, bivšim partnerima i događajima koji su oblikovali njen život.

Posebnu pažnju privukli su detalji o njenom braku sa reperom Kanjeom Vestom, ali i priče o detinjstvu i odnosu roditelja koji su se razveli dok je Kim još bila devojčica.

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