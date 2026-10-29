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EXIT festival se naredne godine vraća u Novi Sad, a muzička manifestacija ponovo će biti održana na Petrovaradinskoj tvrđavi. Ovu vest organizatori su potvrdili na zvaničnom Instagram profilu festivala.

"Oduvek smo govorili da će se EXIT vratiti kada se sloboda vrati u našu zemlju – i zahvaljujući hrabrosti, odlučnosti i neverovatnoj istrajnosti srpskih studenata, taj trenutak je konačno došao! Naš prvobitni plan bio je da se vratimo 2028. godine, jer je za veliki povratak kakav zamišljamo potrebno najmanje 18 meseci priprema.

Ali, vi ste nas preplavili tolikom ljubavlju! Hiljade neverovatnih mejlova, poruka, komentara i ogromna pažnja medija jasno su nam pokazali jedno - vi jednostavno ne možete toliko da čekate, a ne možemo ni mi!

Zato, iako je veliki povratak EXIT festivala planiran za 2028. godinu, već sledećeg jula ponovo se okupljamo na Tvrđavi da zajedno proslavimo SLOBODU, JEDINSTVO I LJUBAV uz jedno posebno EXIT iskustvo koje ćemo uskoro otkriti!

Čuli smo vaš poziv. Vraćamo se kući!", navodi se u objavi.

Podsećamo, EXIT je prošle godine posle podrške studentima, obustavio održavanje u Srbiji i preselio se u Egipat, gde je pod nazivom Starlight Festival održan od 8. do 11. oktobra 2026. godine kod Velikih piramida u Gizi i Kairu.

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Bonus video: 

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Vrela atmosfera na otvaranju Exita Izvor: Kurir