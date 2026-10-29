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Proslavljena glumica Branka Katić (56) objavila je retku fotografiju sa mlađim sinom Džoom Farinom, kojem je povodom rođendana uputila nežnu čestitku. Iako detalje iz privatnog života uglavnom čuva za sebe, ovog puta napravila je izuzetak i pokazala naslednika koji je, baš kao i ona, odlučio da se oproba u glumi.

Uz zajedničku fotografiju objavljenu na Instagramu, Branka je na engleskom napisala „Happy birthday sunshine“, odnosno „Srećan rođendan, sunce“. Njena objava privukla je pažnju brojnih koleginica i prijatelja, koji su se u komentarima pridružili rođendanskim čestitkama.

Glumica ima dvojicu sinova, Luija i Džoa, koje je dobila u braku sa britanskim rediteljem i producentom Džulijanom Farinom. Iako se mladići retko pojavljuju u javnosti, obojica su pokazala interesovanje za filmsku umetnost, a iza sebe već imaju i prva profesionalna iskustva.

Džo već glumio u filmovima, a Lui sarađivao sa majkom

Mlađi sin Branke Katić nije samo zainteresovan za glumu, već je imao priliku da se oproba pred kamerama. Kako je glumica otkrila u jednom intervjuu za „Blic“, Džo je učestvovao u školskim pozorišnim predstavama, pojavljivao se u kratkim filmovima koje je snimao njegov stariji brat, a dobio je i angažman u jednoj reklami.

Branka Katić u filmu The Big Picture Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

S druge strane, Lui je pokazao sklonost ka režiji, a prvo značajnije iskustvo u domaćoj kinematografiji stekao je radeći na filmu „Sunce mamino“ reditelja Koste Đorđevića, u kojem je glumila i njegova majka.

Branka je tada otkrila da je Lui bio angažovan u sektoru kamere, što joj je omogućilo da prvi put sarađuje sa sinom na filmskom projektu.

- Naš stariji sin Lui je radio u sektoru kamere, jer njega interesuje režija - izjavila je glumica.

U istom razgovoru istakla je koliko joj znači što su obojica pronašla oblasti u kojima žele da se usavršavaju. Lui je nastavio školovanje u Njujorku, dok Džo razvija svoje glumačke sposobnosti kroz različite projekte.

Njihov otac je poznati britanski reditelj

Branka Katić i Džulijan Farin Foto: Printscreen/Instagram/julianfarino

Suprug Branke Katić, Džulijan Farino, ostvario je uspešnu međunarodnu karijeru kao reditelj i producent. Njegovo ime vezuje se za brojne popularne televizijske serije, među kojima su „Svita“ (Entourage), „Seks i grad“ (Sex and the City) i „Velika ljubav“ (Big Love).

Branka je sa porodicom godinama živela u inostranstvu, a sinovi su odrastali uz britansku i srpsku kulturu. Iako je njihov porodični život prvenstveno vezan za London, glumica nikada nije prestala da održava bliske veze sa Beogradom.

Kako su deca odrastala i postajala samostalnija, Branka je počela sve češće da prihvata poslovne angažmane u Srbiji.

Džo se šalio da će mu baka napraviti vatromet kada postane „pravi Srbin“

Branka Katić u filmu Sunce mamino Foto: Kinematografska kuća

Branka nikada nije krila da joj je važno da sinovi budu povezani sa Srbijom, iako nisu odrasli u Beogradu. U jednom intervjuu za „Novosti“ otkrila je da mladići posebno vole atmosferu srpske prestonice, kao i način života koji se razlikuje od onog na koji su navikli u Londonu.

- Moji sinovi mnogo vole Beograd, ovde im je druga kuća. Vole i naš boemski pristup prema životu, našu toplinu i humor - rekla je Branka.

Pogledajte u galeriji spektakularno izdanje glumice sa crvenog tepiha:

1/8 Vidi galeriju Branka Katić Foto: Damir Dervišagić, Profimedia, Ana Paunković

Tom prilikom ispričala je i simpatičnu anegdotu o mlađem sinu, koji je očigledno nasledio porodični smisao za humor.

- Mlađi, Džo, se zafrkava kako je, kada je zapalio prvu cigaretu, očekivao da će njegova baka Nada napraviti vatromet u Srbiji i reći: Bravo Džo, sada si pravi Srbin, sada si jedan od nas!

Glumica je u istom razgovoru otkrila da je Lui jedno vreme razmišljao i o studijama režije u Beogradu, pre nego što je školovanje nastavio u Njujorku.

„Moja deca su moja najveća nagrada u životu“

Foto: Dragana Udovičić

Iako je tokom karijere ostvarila značajne uloge u domaćim i stranim produkcijama, Branka Katić uvek je isticala da joj porodica predstavlja najveću životnu vrednost.

To je posebno naglasila 2023. godine, kada joj je u Beogradskom dramskom pozorištu uručena nagrada „Miloš Žutić“ za ulogu Blanš u predstavi „Tramvaj zvani želja“, u režiji Lenke Udovički.

- Moja deca su moja najveća nagrada u životu, jer su fini i dobri ljudi - poručila je tada glumica.

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