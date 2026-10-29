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Policija na Filipinima dobila je sudski nalog za pretres računara, mobilnih telefona, hard-diskova i starih video-kaseta Tomasa Markla, oca Megan Markl.

Policiji je prošle nedelje predao četiri velike kutije sa predmetima njegov sin Tomas Markl Mlađi, polubrat vojvotkinje od Saseksa, koji je za britanski San rekao da se među njima nalazi velika količina materijala koji još nije pregledan. Istovremeno je dao izjavu pod zakletvom, potvrđujući da je govorio istinu, uz upozorenje da bi mogao da završi u zatvoru ukoliko se utvrdi da je izneo lažne tvrdnje.

Nakon toga se ponovo pojavio pred tužiocima u gradu Cebu i dostavio dopunsku izjavu, kojom je dao saglasnost da stručnjaci za visokotehnološki kriminal pregledaju zaplenjene predmete. Policiji je za detaljnu analizu bila neophodna sudska dozvola.

Istražitelji pregledaju stotine uređaja i predmeta

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia



Stvari koje pripadaju Tomasu Marklu Starijem, a koje su popisane u 80 kategorija, trenutno analizira Regionalna jedinica 7 za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Cebuu.

Provere podataka pokazale su da je sav nezakonit materijal preuzet tokom 2014. i 2020. godine, mnogo pre nego što se Tomas Markl Stariji u januaru prošle godine preselio na Filipine sa sinom Tomasom Mlađim, koji ima 60 godina.

Prema ranijem pisanju britanskog Sana, na spisku predatih predmeta nalaze se računari, DVD-ovi, mobilni telefoni, video-kasete, filmski negativi, memorijske kartice, knjige i fotografije.

Informatički stručnjaci već su utvrdili da se na pojedinim hard-diskovima nalazi „stotine, ako ne i hiljade“ fotografija i video-snimaka zlostavljanja, uključujući i najteži nezakoniti sadržaj.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Među spornim materijalima navodno se nalazi i fotografija na kojoj je Tomas Markl Stariji, koji ima 82 godine, prikazan tokom seksualnog odnosa sa devojkom koja, prema procenama, deluje maloletno. Kako je ranije objavio San, na fotografiji je Markl u kasnim četrdesetim ili pedesetim godinama života.

Izvori iz Cebua, gde je Tomas Markl donedavno živeo, upozoravaju da bi do sada otkriveni materijal mogao da predstavlja samo „vrh ogromnog ledenog brega“.

Sin se odrekao oca i obećao da će sarađivati sa policijom

Tomas Markl Mlađi ranije je za San izjavio da je odlučan da u potpunosti sarađuje sa istražiteljima kako bi pravda bila zadovoljena.

„Ovo je dug proces, ali odlučan sam da u potpunosti sarađujem, u nadi da će pravda biti zadovoljena“, rekao je.

Dodao je da mu je bilo potrebno devet sati da potpiše svu dokumentaciju prilikom predaje predmeta.

„Osećao sam olakšanje kada sam se konačno rešio svega toga. Mislim da će biti potrebni meseci da se svi ovi predmeti pregledaju i potvrdi da je moj otac odvratno čudovište od kojeg sam se sada odrekao“, izjavio je Tomas Mlađi.

On je poručio i da bi, ukoliko slučaj bude prebačen u Sjedinjene Američke Države, bio spreman da otputuje na Floridu ili na bilo koje drugo mesto gde bi se njegov otac pojavio pred sudom.

Tomas Markl Mlađi, brat Megan Markl Foto: Profimedia

Brinuo se o ocu nakon moždanog udara

Tomas Markl Mlađi, koji je radio kao monter prozora, postao je očev negovatelj nakon što je Tomas Stariji doživeo moždani udar 2022. godine. Potom se preselio u Meksiko kako bi mogao da brine o njemu.

Otac i sin preselili su se u grad Cebu na Filipinima u januaru 2025. godine. Međutim, Tomas Stariji je kasnije doživeo ozbiljno zdravstveno pogoršanje kada mu se pojavio krvni ugrušak opasan po život, zbog čega mu je u decembru 2025. amputirana leva noga.

Nakon toga morao je da se vrati u Sjedinjene Američke Države radi lečenja, dok je iza sebe ostavio veliku kolekciju ličnih stvari. Njegov sin tvrdi da je upravo među tim predmetima pronašao „stotine, ako ne i hiljade“ fotografija koje prikazuju zlostavljanje dece.

U slučaj se uključio i FBI

Forenzička istraga na Filipinima pokrenuta je nakon što je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Džonvik Remulja izjavio da svi dosadašnji pokazatelji upućuju na mogućnost da je Tomas Markl Stariji počinio teška seksualna krivična dela.

Istražitelji Federalnog istražnog biroa SAD (FBI) potvrdili su da su zainteresovani za slučaj, zbog zabrinutosti da su eventualna krivična dela mogla biti počinjena dok je Markl živeo u Čikagu, Holivudu i Pensilvaniji.

Foto: Shutterstock

Smatra se i da su vlasti u Meksiku spremne da pruže pomoć u istrazi, budući da je Tomas Markl živeo u gradu Rosaritu u vreme kada je sporni sadržaj preuzet na hard-diskove.

Tomas Markl Stariji negira sve optužbe.

Portparol filipinske nacionalne policije, pukovnik Alen Re Ko, potvrdio je da je digitalno-forenzička analiza počela i govorio o velikom broju predmeta koje istražitelji pregledaju.

„Moramo da utvrdimo o kojim je datotekama reč, kakva je njihova priroda, odakle potiču, kao i ko je vlasnik tog materijala“, objasnio je.

Dodao je da će, ukoliko budu pronađeni dokazi o nezakonitim radnjama, biti neophodno utvrditi ko je posedovao materijal u relevantnom periodu, kao i identitet eventualnih žrtava.

„Veoma smo potreseni zbog ovoga i nećemo dozvoliti nikome, bez obzira na to da li je strani državljanin ili Filipinac, da ovo radi našoj deci“, poručio je.

Megan je ocu prošle godine poslala poslednje pismo

Slučaj je ponovo skrenuo pažnju javnosti na narušene odnose između Megan Markl i njenog oca.

Vojvotkinja od Saseksa, koja ima 45 godina, prošle godine je poslala Tomasu Marklu Starijem pismo u kojem mu je poručila da je to poslednji put da će čuti nešto od nje i da mu nikada neće dozvoliti da upozna svoje unuke.

Pismo je dobio dok se nalazio u bolnici na Filipinima, nakon što mu je u decembru 2025. amputirana noga. Megan se tada našla na udaru kritika jer nije lično kontaktirala oca dok se borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Kako bi bila sigurna da je pismo stiglo do njega i da ga je pročitao, Megan je navodno organizovala da mu ga bolnička uprava uruči pored kreveta. Tomas Markl Stariji morao je da potpiše potvrdu o prijemu, a uručenje je snimljeno. Prema navodima medija, pismo je pročitao nekoliko puta.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Policija u Londonu pod lupom zbog ranijih navoda

Najnovija otkrića usledila su u trenutku kada se i londonska Metropolitanska policija našla pod pritiskom zbog načina na koji je postupila povodom navoda o seksualnom zlostavljanju dece iznetih u pismu iz 2019. godine.

Megan je ranije izrazila zabrinutost što Skotland Jard nije preduzeo korake da obavesti druge nadležne institucije.

Metropolitanska policija saopštila je da će razmotriti mogućnost da svoj postupak prijavi Nezavisnoj kancelariji za nadzor policijskog ponašanja, koja nadgleda rad policijskih službi u Engleskoj i Velsu.

Istraga na Filipinima se nastavlja, a istražitelji tek treba da utvrde poreklo spornog materijala, ko ga je posedovao i da li postoje dokazi koji bi potvrdili navode protiv Tomasa Markla Starijeg.