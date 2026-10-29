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Supruga britanskog komičara i glumca Rasela Brenda, Lora Brand, izjavila je danas pred sudom da je njen muž brižan, nežan i divan otac njihovoj deci, tokom suđenja u kojem je optužen za silovanje i seksualne napade.

Lora Brend (39) rekla je pred porotom da se zbog načina na koji se on ophodi prema njoj oseća kao da je zaista poznaje i razume, prenosi BBC.

"Osećam da me zaista poznaje, mnogo ga volim", izjavila je ona.

Svedočeći danas pred Krunskim sudom u Sautvorku u Londonu, Lora Brand je na pitanje advokata odbrane da li njen suprug poštuje njenu odluku kada ne želi seksualne odnose odgovorila potvrdno.

Lora Brand je ćerka bivšeg profesionalnog golfera Bernarda Galahera i sestra televizijske voditeljke Kirsti Galaher.

Za Brenda se udala 2017. godine i imaju troje dece.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ona je ispričala da je supruga prvi put upoznala na Edinburškom festivalu 2006. godine, kada mu je, nakon njegovog nastupa prišla i predstavila se kao sestra Kirsti Galaher, pohvalivši njegovu predstavu. Brend ju je kontaktirao narednog dana, a njihova veza počela je ubrzo potom.

Ona je navela da je i pre nego što su se upoznali znala da je zainteresovan za žene, a tokom veze saznala je da je imao odnose i sa drugim osobama.

"Nisam bila zainteresovana za vezu sa njim ako bi spavao sa drugim ženama", rekla je ona, dodajući da su jedno drugom govorili da se vole, ali da je bilo očigledno da mu je teško da bude monogaman.

Lora Brand je navela da je ostala u prijateljskim odnosima sa Brendom dok je on bio u braku sa pevačicom Keti Peri, od 2010. do 2012. godine, a da su obnovili vezu 2015. godine.

Na pitanje da li je tokom perioda kada nisu bili zajedno bila upoznata sa njegovim brojnim ljubavnim vezama, odgovorila je da je o tome redovno čitala u medijima i da joj je i sam Brend govorio o tome.

Govoreći o njihovom sadašnjem odnosu, istakla je da imaju "veoma iskren, otvoren i jasan odnos i brak", dodajući da je iskrenost oduvek bila jedan od najvažnijih elemenata njihove veze.

Rasel Brend Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sud je danas saslušao i izjave dve njegove bivše partnerke.

Elija Alvarez Dijaz izjavila je da su bili u vezi i živeli zajedno oko godinu dana, od 1998. do 1999. godine.

Brenda je opisala kao "nežnog" i "brižnog", ali i kao "veoma ubedljivu" i složenu ličnost, sa kojom je bilo uzbudljivo provoditi vreme.

"Međutim, kada bih rekla ne, on bi to prihvatio", navela je ona u izjavi.

Dodala je da se njihova veza završila jer ju je Brend više puta prevario. Amanda Alguero Alehos, takođe, je izjavila da ju je Brend više puta varao. Navela je da je bio izrazito sklon čestim seksualnim vezama, ali da to nije činio pred njom niti kada je ona bila prisutna, dodajući da joj to u to vreme nije bilo presudno.

Ona je opisala i kako su žene često okruživale Brenda "poput ptica", čak i kada su zajedno izlazili kao par. Optužbe protiv Brenda odnose se na navode šest žena, a događaji za koje se tereti obuhvataju period od 10 godina, između 1999. i 2009. godine. Brend je tokom suđenja uglavnom pokazivao malo emocija, ali se tokom pojedinih delova svedočenja svoje supruge široko osmehivao, navodi BBC.

Nasmejao se i kada je Lora rekla da imaju mnogo prijatelja i kolega na čijoj su podršci zahvalni. Njeno svedočenje usledilo je dan nakon što je i sam Brend svedočio pred sudom.

Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brend se suočava sa sedam optužbi - tri za silovanje, tri za seksualni napad i jednom za pokušaj nepristojnog napada.

On je negirao sve optužbe i izjasnio se da nije kriv.

Rekao je da su optužbe imale "razoran" uticaj na njegove odnose sa prijateljima i kolegama, koji, kako je naveo, više ne žele da imaju bilo kakve veze sa njim.

Brend je juče priznao da je imao brojne seksualne partnerke. Suđenje se nastavlja, a očekuje se da će se porota povući radi razmatranja presude narednog utorka.

(Kurir.rs/Tanjug)