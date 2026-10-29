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Metropolitanska policija u Londonu prijavila je sopstveno postupanje nezavisnom nadzornom telu zbog načina na koji je reagovala na optužbe iznete protiv Tomasa Markla, oca vojvotkinje od Saseksa.

Policija je saopštila da je 2019. godine prosledila Megan Markl i princu Hariju pismo „koje je sadržalo niz tvrdnji o navodnim krivičnim delima počinjenim van Ujedinjenog Kraljevstva“, ali da detalje iz pisma nije podelila sa drugim policijskim službama.

U četvrtak je policija na Filipinima dobila sudski nalog za pregled uređaja zaplenjenih u kući Tomasa Markla Starijeg, nakon izveštaja da je na tom imanju pronađeno na stotine fotografija seksualnog zlostavljanja dece.

Meganin polubrat Tomas Markl Mlađi izjavio je da je pronašao sporni materijal i da je o tome obavestio lokalnu policiju i američki Federalni istražni biro (FBI).

Megan Markl i princ Hari Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Policija pokrenula internu proveru

Komandir Adam Slonetski, koji rukovodi Odeljenjem za zaštitu Metropolitanske policije, objasnio je da je policija u januaru 2019. godine primila pismo upućeno njihovom Odeljenju za zaštitu, odnosno Centru za procenu pretnji od osoba koje su opsesivno usmerene na određene pojedince.

„Autor pisma naveo je da želi da izrazi zabrinutost u vezi sa bezbednošću vojvotkinje od Saseksa. Iako pismo zapravo nije sadržalo informacije koje su se konkretno odnosile na bezbednosna pitanja, u njemu se nalazio niz tvrdnji o navodnim krivičnim delima počinjenim van Ujedinjenog Kraljevstva“, rekao je Slonetski.

Prema njegovim rečima, pismo je procenjeno, a zatim prosleđeno kancelariji vojvode i vojvotkinje od Saseksa kako bi bili upoznati sa njegovim sadržajem.

Međutim, detalji optužbi iznetih u pismu nisu podeljeni sa drugim policijskim službama.

Slonetski je dodao da je Direktorat za profesionalne standarde Metropolitanske policije poslednjih dana sproveo početnu proveru postupanja policije nakon prijema pisma 2019. godine.

Foto: Profimedia

Istraga bi mogla da bude proširena na druge zemlje

Nakon sprovedene provere, policija je dobrovoljno prijavila slučaj Nezavisnoj kancelariji za nadzor policijskog ponašanja (IOPC).

Prijava se odnosi na odluku da se o navodima iz pisma ne obaveste druge policijske službe, kao i na odluku da se pismo prosledi kancelariji Megan i princa Harija.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Pored toga, nameravamo da uputimo nekoliko prijava nadležnim policijskim službama u inostranstvu u vezi sa optužbama navedenim u pismu. Taj postupak je u toku i biće završen u narednim danima“, poručio je Slonetski.

Ovaj potez mogao bi da dovede do dodatnih provera načina na koji su britanske vlasti postupale sa informacijama iz pisma iz 2019. godine, kao i do uključivanja nadležnih institucija u drugim zemljama.

Važno je napomenuti da navodi protiv Tomasa Markla Starijeg za sada predstavljaju optužbe koje nadležni organi istražuju, a on negira sve optužbe.

(Kurir.rs/Independent)