Kim Kardašijan hospitalizovana nakon što joj je dijagnostikovan ezofagitis

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Kim Kardašijan otkrila je da mora na operaciju zbog nepravilnosti u radu jednjaka, nakon što joj je nedavno dijagnostikovan ezofagitis, odnosno zapaljenje jednjaka. Rijaliti zvezda priznala je da je ova vest posebno uznemirava zbog porodične istorije raka, budući da je njen otac Robert Kardašijan preminuo od raka jednjaka 2003. godine, u 59. godini.

„Bila sam kod nekoliko lekara i to mi je u poslednje vreme veoma teško palo“, rekla je Kim u ispovesti prikazanoj u epizodi rijaliti serije Kardašijanovi, emitovanoj 29. oktobra.

Kako je objasnila, o svom zdravstvenom problemu nije mnogo govorila jer joj je posebno teško da se suoči sa mogućnošću da bi mogla da prolazi kroz nešto slično onome što je doživeo njen otac.

„Nisam o tome mnogo govorila sa ljudima jer me ovo pogađa veoma lično i jednostavno ne želim da ulazim u to. Pošto je moj otac preminuo od raka jednjaka, nadam se da ću moći samo da uzimam lekove i da će ovo nestati“, priznala je Kim.

Kim Kardašijan Foto: Fabiano/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lekari otkrili nepravilnosti koje moraju da budu uklonjene

U najavi naredne epizode serije prikazano je kako Kim ulazi u bolnicu, dok se u pozadini čuje njen glas koji objašnjava šta su joj lekari saopštili.

„Doktor kaže da u mom jednjaku postoje nepravilnosti koje moraju da budu uklonjene hirurškim putem. Moj otac je imao istu stvar“, izjavila je Kim.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U jednom od kadrova vidi se i njena majka Kris Džener, koja teši ćerku pored bolničkog kreveta. Osnivačica brenda „Skims“, koja je nedavno napunila 46 godina, ranije ove sezone saznala je da boluje od ezofagitisa. Reč je o stanju koje podrazumeva oticanje i nadraženost, odnosno zapaljenje tkiva koje oblaže jednjak.

Prema podacima klinike Mejo, jedan od najčešćih uzroka ezofagitisa jeste gastroezofagealna refluksna bolest, poznata kao GERB, kod koje se želudačna kiselina vraća u jednjak. Zapaljenje mogu da izazovu i nakupljanje određenih belih krvnih zrnaca u jednjaku, kao i pojedini lekovi.

Foto: STAR CHANNEL 20th Television

Da li zapaljenje jednjaka povećava rizik od raka?

Iako su ezofagitis i rak jednjaka dva različita zdravstvena stanja, dugotrajno zapaljenje može biti povezano sa povećanim rizikom od razvoja određenih promena koje mogu prethoditi raku.

Prema informacijama Odeljenja za gastroenterologiju Univerziteta u Vašingtonu, hronični ezofagitis je veoma česta pojava i može biti posledica vraćanja želudačne kiseline u jednjak.

Kod približno jedne od deset osoba koje imaju refluks može se razviti Baretov jednjak, stanje u kojem se normalna sluzokoža jednjaka zamenjuje tkivom podložnijim razvoju raka.

Ipak, sama dijagnoza ezofagitisa ne znači da osoba ima rak niti da će ga nužno razviti. Konkretan rizik zavisi od uzroka, trajanja i drugih zdravstvenih faktora, a neophodne preglede i lečenje određuju lekari.

Za Kim je, međutim, ova situacija posebno emotivna zbog gubitka oca i straha da bi mogla da se suoči sa sličnom bolešću.

Ovo nije prvi put da je Kim zabrinuta za svoje zdravlje

Zdravstveni problemi rijaliti zvezde i ranije su bili tema emisije Kardašijanovi.

U epizodi emitovanoj u novembru 2025. godine, Kim je otkrila da su joj lekari saopštili da ima aneurizmu mozga koja je, prema njihovim rečima, prisutna već godinama.

Nova saznanja o problemima sa jednjakom dodatno su je uznemirila, posebno zbog iskustva sa ocem, koji je preminuo od raka u relativno mladim godinama.

Nove epizode serije Kardašijanovi emituju se četvrtkom na platformi Hulu.