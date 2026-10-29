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Američka pevačica Džesika Simpson (46) ponovo je zaljubljena, a strani mediji pišu da je njeno srce osvojio muzičar Tomas Ajzenhud (33). Par je viđen zajedno na festivalu balona na vruć vazduh u Albukerkiju, gde se, prema navodima medija, nisu odvajali jedno od drugog. I sama pevačica nedavno je govorila o svom ljubavnom životu, ističući da je veoma srećna.

Ipak, pre nego što je ponovo pronašla ljubav, Džesika je prošla kroz težak period. Početkom 2025. godine potvrdila je da ona i njen tadašnji suprug Erik Džonson više ne žive zajedno, nakon deset godina braka i troje dece.

Džesika Simpson Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Razvod posle deset godina braka

„Naša deca su nam na prvom mestu i usredsređeni smo na ono što je najbolje za njih“, poručila je tada pevačica za magazin Pipl.

Džesika i Erik imaju dve ćerke, Maksvel Dru i Birdi Mej, kao i sina Ejjsa Knuta. Uprkos razlazu, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima i zajedno brinu o deci.

Pevačica se nakon kraha braka posvetila sebi, a čini se da je sada spremna za novo poglavlje u životu.

Iznenadila velikom fizičkom transformacijom

Osim promena na ljubavnom planu, Džesika je tokom godina prošla i kroz značajnu fizičku transformaciju. Otvoreno je govorila o oscilacijama u telesnoj težini, a tokom trudnoće sa trećim detetom 2019. godine imala je oko 117 kilograma.

Nakon porođaja odlučila je da promeni životne navike i postepeno izgubila veliki broj kilograma. Njena transformacija privukla je veliku pažnju javnosti, a fotografije na kojima danas izgleda znatno drugačije od ranijih izdanja često izazivaju komentare da je gotovo neprepoznatljiva.

Džesika Simpson uručuje nagradu Rikiju Martinu Foto: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Proslavila se hitovima i rijaliti emisijom

Džesika Simpson slavu je stekla početkom dvehiljaditih hitovima „I Wanna Love You Forever“, „Irresistible“ i „With You“.

Pored muzičke karijere, veliku popularnost donela joj je i rijaliti emisija Newlyweds: Nick and Jessica, koja je pratila njen svakodnevni život tokom četvorogodišnjeg braka sa pevačem i televizijskim voditeljem Nikom Lejšijem.

Džesika Simpson Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Danas, nakon još jednog emotivnog kraha i velikih životnih promena, čini se da je pevačica ponovo pronašla razlog za osmeh. Ako je suditi prema navodima stranih medija, novu ljubav dočekala je spremna da okrene novu stranicu svog života.